Границы, за которые Армении не выйти

Минуло семь месяцев с окончания 44-дневной войны. Но все еще не решены очень многие вопросы, упирающиеся в отсутствие конкретных мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией. Подписанное 10 ноября трехстороннее заявление положило конец нагорно-карабахскому конфликту, однако нельзя сказать, что также завершился армяно-азербайджанский конфликт. Отношения победителя и бывшего оккупанта все еще находятся в подвешенном состоянии из-за того, что не подписан мирный договор, которым должны завершаться все войны.

Согласно определению, данному в Википедии, мирный договор - это окончательное принятие двумя или более сторонами, находившимися друг с другом в состоянии войны (вооруженного конфликта), обязательств о прекращении военных действий на основании письменно закреплённого соглашения. Наиболее важными составляющими мирного договора являются правовое урегулирование вопросов территориального суверенитета и политических условий, форма и объем репараций и так далее.

То есть, подписав мирный договор, Армения признает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах и официально откажется от всяческих притязаний на азербайджанские земли.

Из истории известно, что к слову армянской стороны и даже к подписанным ими же самими документам армяне относятся без особого трепета. Достаточно напомнить, с какой легкостью они забыли о своем обязательстве отказаться от претензий на Карабах после того, как был подписан документ о передаче новосозданной Армении Иревана. Получив азербайджанские территории, армяне в одностороннем порядке нарушили взятые на себя обязательства и практически сразу продолжили свое грязное дело - этнические чистки и геноцид. Подчеркнем, что документы подписывались при посредничестве и участии мировых держав, но армян это не остановило, как и не вызвало для них никаких международных последствий.

Да, такое было в нашей недавней истории. Но есть одно большое НО. Сегодняшний мир совсем не тот, каким он был сто лет назад. И уж совершенно другим стал по силе, влиянию и возможностям сегодняшний Азербайджан. Кроме того, сформирована обширная база правовых актов и норм, регулирующих подобные вопросы, и в этот раз отступление от пунктов мирного договора будет иметь для Армении очень неприятные последствия.

В какой-то степени это доказывает происходящее сегодня. Мы можем наблюдать, как Азербайджан медленно, но верно принуждает кипящего реваншистскими страстями агрессора к выполнению условий трехстороннего заявления от 10 ноября. Армянская сторона упирается изо всех сил, идет на подлости и шантаж, но процесс все равно движется вперед. Несмотря на поднятый Ереваном шум, продвигается процесс делимитации границ, являющийся одной из главных составляющих заключения мирного договора. Ведь прежде чем признать границы друг друга, необходимо их сначала определить. Армяне привыкли за последние три десятилетия считать границей Армении линию соприкосновения, и теперь им очень непросто смириться с реальностью. За годы оккупации у них совершенно стерлись представления о том, что такое государственная граница, и понимание того, что она не может проходить там, где тебе больше нравится. У наших соседей и прежде имелась склонность считать все в регионе от моря до моря своим, а за годы контроля над азербайджанскими территориями это представление неоправданно укрепилось. Но проблема в том, что существуют карты, и на них четко и конкретно указано, кто на что имеет право на Южном Кавказе в рамках международных норм.

Как утверждают историки, Азербайджан, являющийся правопреемником АДР, теоретически имеет право восстанавливать свои границы по картам 20-х годов, учитывая, что в этих границах республика была признана миром, о чем свидетельствуют многочисленные архивные материалы. Однако наша страна здраво воспринимает реалии, создавшиеся в советский период, когда от Азербайджанской ССР в пользу Армянской ССР отщипывались немалые территории, и результат этих процессов отразился на границах, которые тоже признаны миром. Поэтому, подходя к вопросу ответственно, Баку выступает за возвращение к "советским" границам республики, в которых после восстановления независимости она была признана ООН. В настоящее время азербайджанская сторона осуществляет делимитацию именно на этой основе.

На этой же основе определены границы всех стран постсоветского пространства. Делимитация - это обычный процесс, обязательный для нормального сосуществования государств. У Азербайджана нет проблем с делимитацией границ с соседями, за исключением Армении и небольшого участка гограницы с Грузией (последняя проблема является больше политической, подогреваемой определенными силами и нацеленной против азербайджано-грузинской дружбы). Очень спокойно, в атмосфере взаимопонимания, например, все разрешилось между Азербайджаном и Россией. Делимитация азербайджано-российской границы полностью завершена, в настоящее время продолжается демаркация. Первый пограничный знак появился на границе между АР и РФ в феврале 2018 года. Надо также напомнить, как спокойно, в условиях взаимопонимания был решен непростой вопрос приграничных сел - российских эксклавов на азербайджанской территории.

На сегодня на северной границе Азербайджана нет никаких проблем. Так решаются вопросы между ответственными государствами. Армения пока не показала себя ответственным государством, и, думается, ООН, ОБСЕ, другие международные организации, мировые державы должны помочь ей стать таковым. А именно - поддержать подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и делимитацию границ. Без решения этих вопросов нельзя будет говорить о стабильности и мире в регионе.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов:

"Определение границы между Азербайджаном и Арменией началось сразу же после окончания 44-дневной войны и подписания трехстороннего заявления 10 ноября. Процесс начался в Джебраиле и Зангилане, потому что эти районы были освобождены в результате военных действий и азербайджанские военные уже находились там. Потом, когда армянские войска покинули Кельбаджарский и Лачинский районы, определение границы продолжилось и на этих участках.

Если обратить внимание, армянская сторона не чинила особо серьезных препятствий и не устраивала вокруг процесса ажиотажа. Возьмем вопрос Шурнуха или 20-километрового участка дороги Герус-Гафан. Хотя происходящее и вызывало в общественном мнении Армении напряженность, процесс шел, и если там появлялись какие-то противоречия, то на месте появлялись российские миротворцы.

Последняя же напряженность, которая создана и тиражируется армянским руководством, нужно рассматривать в контексте внутриполитических процессов. Напряженность начали эскалировать прокочаряновские силы. А Сюник (Зангезур) на сегодня самый оппозиционный по отношению к Пашиняну регион - он не может туда нормально въехать и проводить встречи.

Конечно же, делимитация должна стать составной частью большого мирного соглашения. Так или иначе, Азербайджан и Армения являются соседями, членствуют в одних и тех же международных организациях. Это и ООН, и СНГ, и Совет Европы. Более того, Азербайджан незримо присутствует даже в тех евразийских структурах, где его нет. Хотелось бы напомнить очень извечный факт. 29 мая 2014 года заседания Высшей Евразийской экономической комиссии, на котором рассматривался вопрос учреждения Таможенного союза, тогдашний Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно для всех зачитал письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В письме говорилось о том, что Армения может быть принята в новый союз лишь в рамках ее международно-признанных границ, то есть без оккупированных территорий.

Одним словом, совершенно очевидно, что решение вопроса делимитации границ определяет для Армении очень многое. Но на первое место я бы поставил признание ею территориальной целостности Азербайджана. Без этого ни процесс делимитации, ни процесс разблокировки коммуникаций не получат нужного импульса".

Лейла Таривердиева