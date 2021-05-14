Азербайджан восстанавливает свою госграницу в полном соответствии с международным правом

Азербайджан в полном соответствии с международным правом восстанавливает свою государственную границу.

Об этом сказал Trend в пятницу российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов, комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской границе, передает Day.Az.

"Государственной границы между Азербайджаном и Арменией в ее универсальном понимании нет, пока есть только линия на карте, подготовленной Главным управлением геодезии и картографии при Совете министров СССР в начале 1970-х гг. и опубликованной 6-й типографией минобороны СССР, специализировавшейся на выпуске топографических карт для советских вооруженных сил, в 1975 году. Впрочем, за последние без малого 50 лет эти карты значительно устарели, так как жизнь человечества не стоит на месте, но никакого другого юридического достоверного источника информации, кроме этой карты Генштаба ВС СССР, подготовленной с прицелом на принятие новой советской Конституции 1977 года, о прохождении линии армяно-азербайджанской границы нет. Поэтому сторонам недавно закончившегося нагорно-карабахского конфликта приходится возвращаться к реалиям почти полувековой давности, нравится это кому-либо или нет", - сказал он.

Кузнецов отметил, что Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года установлен принцип нерушимости границ в Старом Свете.

"Мне могут возразить, что этот международно-правовой документ без зазрения совести нарушался не раз и не два в самых разных точках Европы и самыми разными странами, но Азербайджан выбрал для себя стратегию следования международному праву, опираясь на которое он сначала вооруженной рукой освободил свои ранее оккупированные территории, выполнив тем самым сразу четыре резолюции Совета безопасности ООН, а теперь в полном соответствии с этим международно-правовым документом восстанавливает свою государственную границу. Иными словами, с формально-правовой точки зрения, по букве международного права Азербайджан абсолютно прав, и все в мире прекрасно понимают это. Понятно, что восстановление территориальной целостности Азербайджана в границах не 1988, а именно 1975 года, на что сейчас никто из современных политиков, политологов и журналистов не делает по собственному незнанию акцента, поставит жирный черный крест на идеях "миацума" - на несбывшихся надеждах армян на соединение территорий Армении и Карабаха. Право закона и право силы сейчас на стороне Азербайджана. Поэтому-то армянские политики, пытаясь продлить агонию режима, в контексте которого они существуют, раздувают до небес ситуацию у Гарагёля в надежде оттянуть хоть ненадолго свой бесславный конец", - сказал российский историк.

Как ранее заявил МИД Азербайджана, согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, с улучшением погодных условий азербайджанские пограничные войска дислоцируются на позициях Азербайджана в областях Лачинского и Кельбаджарского районов, граничащих с Арменией, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия. Этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически.

"Меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе имеющихся у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном. Вызывает удивление, что армянская сторона неадекватно отреагировала на этот процесс и сделала провокационные заявления. Считаем, что попытки официальных кругов использовать этот вопрос в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении неприемлемы", - отметило ведомство.