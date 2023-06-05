https://news.day.az/politics/1570523.html МИД Азербайджана ответил на фейковые претензии Армена Григоряна
МИД Азербайджана ответил на фейковые претензии Армена Григоряна
Попытки секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна 4 июня 2023 года в ходе интервью Общественному телевидению в очередной раз исказить суть вопросов по ряду направлений, ввести в заблуждение международное сообщество и армянское общество, вопреки взятым Арменией обязательствам, являются недопустимыми, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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