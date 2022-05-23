Создана Государственная комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

23 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Создать Государственную комиссию по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (далее - Государственная комиссия) в следующем составе:

председатель комиссии

Шахин Мустафаев - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

члены комиссии

заместитель премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики

заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

заместитель министра обороны Азербайджанской Республики

первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики

заместитель председателя Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"

начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

заведующий сектором отдела законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

глава исполнительной власти Газахского района

глава исполнительной власти Агстафинского района

глава исполнительной власти Товузского района

глава исполнительной власти Гядабейского района

глава исполнительной власти Дашкесанского района

глава исполнительной власти Кяльбаджарского района

глава исполнительной власти Лачинского района

глава исполнительной власти Губадлинского района

глава исполнительной власти Зангиланского района.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики обеспечить создание Секретариата Государственной комиссии и регулярно действующей экспертной группы в составе специалистов соответствующих государственных органов (структур).

3.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания".