Карты и картишки – кого морочит Пашинян?

Автор: Лейла Таривердиева

Армянские Телеграм-каналы распространяют карту, на которой отмечены села на территории Армении, якобы находящиеся под контролем Азербайджана. Карта была предоставлена правительством Армении и якобы отображает то самое 31 село, о котором без продыху говорят Пашинян, Мирзоян и прочие безответственные официальные деятели соседней страны. Напомним, что ранее на одном из заседаний правительства премьер-министр заявил, что "под азербайджанской оккупацией" находится 31 неанклавное село общей площадью 170 квадратных километров. Журналисты обратились за подробностями, и им была представлена вот такая карта.

Если взглянуть на карту, то возникает один вопрос: почему мир кричит об угрозе азербайджанской агрессии, если и так весь Зангезур и большая часть приграничных территорий Армении так и так уже "принадлежат" нам?

Если серьезно, многие села, что отмечены на карте, располагаются достаточно далеко от границы, и даже как-то странно говорить об их контроле азербайджанской стороной. Другое дело, что Армения - маленькая страна, а Западный Зангезур - это достаточно узкий искусственно образованный коридор между двумя частями Азербайджана. В принципе, с тех высот, на которых располагаются азербайджанские позиции, наверняка, можно рассмотреть удаленные от границы села, но это не значит, что они находятся под нашим контролем. Они находятся на расстоянии удара на случай развязывания Арменией новой войны, а это совсем не одно и то же. Азербайджанская сторона никогда и не скрывала, что полностью контролирует ситуацию, но не в армянских селах, а на собственных границах. Пока Ереван не пошел на масштабную провокацию, жителям приграничья ничего не грозит. У азербайджанской армии нет привычки стрелять по мирному населению. Никто не целится в местных пастухов и детишек с учебниками. Тамошние армяне могут спокойно копаться в своих огородах и пасти своих баранов.

Кстати, следуя логике Пашиняна, Азербайджан тоже может заявить об оккупации своих сел, которые просматриваются с армянской стороны. И претензий к Еревану у нас в этом плане даже больше. В настоящее время суверенные территории Азербайджана рассматриваются не только с позиций ВС Армении, но и изучаются в бинокли представителями европейских спецслужб. Последнее вызвано не безобидным интересом туристов, а целенаправленной военно-разведывательной деятельностью и представляет реальную угрозу национальной безопасности нашей страны.

Тут как раз с пугающими подробностями подоспел бывший омбудсман Армении Арман Татоян. Оказывается, село Неркин Кенд, откуда 12 февраля был открыт огонь по нашему пограничнику, "с трех сторон окружено 25 позициями азербайджанских военных". Только прислушайтесь - маленькое село и вокруг целых 25 наших постов. Обалдеть! И аж 15 из них находятся - внимание! - внутри села. И вишенка на торте - одна из позиций располагается чуть ли не прямо в местной школе. Ну, а дальше по традиционному списку разные мелочи - церковь, источник воды, кладбище и так далее, которые, как утверждает Татоян, недоступны сельчанам, потому что злые азербайджанцы там все "оккупировали". "Оккупанты" еще и строят дороги, портя флору и фауну...

Как надо понимать, Никол Пашинян нашел таки, на что менять эксклавы Азербайджана, все еще остающиеся под армянской оккупацией. Просто так возвращать села он не может, так как столкнется с гневом собственного общества. Но зато он может вернуть азербайджанские села, "обменяв" их. Вернее, сделав вид, что обменял, да еще так круто - 8 сел на 31-но! Это же высший пилотаж дипломатии. Он, по сценарию, уступит какие-то несколько сел, отобрав у злых азербайджанцев 170 квадратных километров "жизненно важных", как заявляют в правительстве Армении, территорий.

Всегда интересно наблюдать за специфической армянской арифметикой. Первоначально Никол Пашинян говорил о контроле Азербайджана над одним армянском селом - бывшим анклавом Башкенд в Гедабекском районе. Правда, быть честным до конца он не смог, и утверждал, что восемь остающихся под оккупацией азербайджанских сел равны по территории одному Башкенду. Затем цифры начали расти. Прежде, чем превратиться в 31, количество якобы "оккупированных" сел Армении еще летом прошлого года было на уровне 4-х. Не прошло и года, как откуда-то взялись еще 27-мь. Это факты, никакой выдумки, никакого преувеличения с нашей стороны. В июне 2023 года Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Молдовы заявлял, что под якобы азербайджанским контролем находятся 4 села Армении - Беркабер (Джохаз), Парвакар, Айгеовит и Вазашен (Лалакенд). За прошедшие месяцы не было никаких боевых действий с продвижением армий и захватом территорий, а последние пять месяцев на границе вообще царил мир. Каким образом за это время 27 сел Армении могли оказаться под нашим контролем?

И даже те четыре села, которые упоминал Пашинян, не находятся ни под какой оккупацией. Там и во время конфликта шла обычная жизнь. Не такая раздольная, конечно, потому что на их территории находились крупные опорные точки врага и оттуда по азербайджанским позициям постоянно велся огонь. Тем не менее, люди жили самой обычной жизнью. Так, незадолго до 44-дневной войны в селе Парвакар обновляли водопровод, а после войны открыли текстильную фабрику, и об этом писали все армянские СМИ. То же самое можно сказать об Айгеовите, в котором, по данным на 2011 год, проживало более трех тысяч армян, а сейчас строится винзавод. А если Пашинян посмотрит одно из видео десятилетней давности, то сможет умилиться самодеятельности беркабердских школьников. Могло ли все это происходить, если бы территории действительно контролировались противником? Непонятно, каким образом Пашинян собирался менять эти села, в которых обычной жизнью живут тысячи армян, на разрушенные азербайджанские эксклавы, где больше тридцати лет нет ни одного жителя. Не равноценный, однако, обмен.

Если поискать, то и об указанных в последней карте селах можно будет узнать много интересного. Может быть, Никол хотел сказать что-то другое и просто неправильно выразился? Кто же его поймет. В любом случае, политик должен уметь правильно формулировать свою мысль, если хочет, чтобы его заявления чего-то стоили.

Традиционная армянская истерика на пустом месте всегда помогала нашим соседям забивать шумом собственные, совершенно реальные преступления. В этом таланте им не откажешь, как и в большом количестве благодарных слушателей. Не удивимся, если фейк о 31 селе скоро зазвучит с европейских трибун. Мы уже это проходили.