Право на Лачин

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении, а также среди армян, проживающих в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Азербайджане, набирает силу беспокойство в связи с новостями о новой дороге, строящейся азербайджанской стороной в обход города Лачин и других населенных пунктов Лачинского района. Армяне-переселенцы из Армении, Ливана и Сирии, в период оккупации незаконно обосновавшиеся в Восточном Зангезуре, внимательно следят за новостями и сообщение об укладке асфальта на уже отстроенной части новой дороги повергло их в истерику.

Практически ежедневно армянские СМИ публикуют мнения, комментарии и аналитические выкладки различных экспертов, политиков и депутатов по этому вопросу. Так, депутат парламента Армении Тигран Абрамян попытался на страницах одного из сайтов доказать, что Азербайджан, построив дорогу, нарушил трехстороннее заявление от 10 ноября. Абрамян возмущен. Ведь Азербайджан не согласовывал своих действий с армянской стороной, взял и построил дорогу как посчитал нужным и за менее чем два года, хотя только на согласование плана отводилось три года. Такая оперативность ставит в тупик армян, рассчитывавших, судя по всему, что заселенные ими после изгнания азербайджанцев населенные пункты в Лачине останутся за ними в виде неких анклавов. Из возмущений армянского депутата ясно видно, что в достижении этой цели армянская сторона очень рассчитывала на РМК, но эти надежды тоже не оправдались.

"Я бы не стал придавать значение словам тех или иных армян и их оппозиционных политиков. Они много чего до сих пор громогласно заявляли, но в конечном итоге исполняли требования РМК или азербайджанского военного командования. Вразумлять некоторых приходилось особо, но доходило в конце концов до всех. Полагаю, что Лачин и Забух не станут исключением", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

По его словам, по завершению альтернативной дороги по договоренности с РМК будет согласован график передислокации их постов на новую дорогу и одновременно порядок передачи контроля над Лачином и Забухом азербайджанской администрации. Армянам дадут конкретный срок для эвакуации. А о месте их передислокации должны позаботиться власти Армении - у них для этого есть время, подчеркнул политолог.

"Однако у большинства армян понимание неизбежности оставления азербайджанских населенных пунктов Лачинского района есть. Они уже в присущей варварской манере начали разграбление домов, из которых давно вынесена техника и мебель, и приступили к выламыванию оконных рам и дверей", - сказал Расим Мусабеков.

Претензии, озвучиваемые Абрамяном и прочими армянскими деятелями в связи с новой дорогой, противоречат не только позиции Азербайджана, но и международному праву.

Поясним.

Лачинский район Азербайджана был оккупирован Арменией в мае 1992 года. Почти сразу после полного изгнания коренного населения опустевшие населенные пункты этого прекрасного своей природой и богатого ресурсами района начали заселяться армянами. В основном сюда перебирались жители Армении. Процесс еще более активизировался с конца 90-х. Даже из Еревана приезжали на оккупированные земли и занимали дома азербайджанцев. Через какое-то время незаконные поселенцы перестали чувствовать, что находятся на территории чужой страны и уже уверенно считали эту землю частью Армении.

Решение правительства Армении о заселении Лачина армянами было стратегическим решением. По некоторым данным, первоначально планировалось заселить четыре села, но потом разыгрался аппетит, и переселенцы были размещены в двенадцати. Согласно данным армянской стороны, в 1996 году в районе проживало уже 2700 армян. Между тем, по данным переписи населения, в 1959 году в Лачинском районе проживало всего 137 армян, в 1970 году - 72, а в 1979 году - 34 человека.

Процесс не остановился и после того, как под нажимом Баку Минская группа провела мониторинг и признала факт нарушения международного права, правда, сократив его масштабы. Азербайджанская сторона на этом не остановилась и заставила таки посредников признать факт незаконного заселения оккупированных районов и создания здесь незаконных поселений. В данном случае речь шла уже не только о гражданах Армении, а об армянах, бегущих из Сирии и Ливана. Для них в Забухе (названном армянами непечатным словом "Ахавно", произнося которое, краснел даже Пегов) был возведен целый поселок. Глава общины Забуха Андраник Чавушян - тоже лицо, незаконно проживающее на территории Азербайджана. Он прибыл в Лачин в 2014 году из Бейрута со всем семейством и теперь позирует в военной форме и заявляет, что "не сдастся". Армяне с Ближнего Востока продолжали заселяться в Лачин вплоть до 44-дневной войны. Последние приехали после взрыва в Бейрутском порту в августе 2020 года.

Лачинский район в период армянской оккупации был самым активно заселяемым. Как мы уже отметили, здесь великолепная природа, плодородные земли, целебные источники и прочие ресурсы. В отличие от высокогорий Кяльбаджара в Лачине более мягкий и комфортный климат. Это уголок рая на земле. Но дело не только в этом. Изначально в ходе переговорного процесса не планировалось возвращать Лачинский и Кяльбаджарский районы Азербайджану в случае достижения мирных договоренностей. Эти районы всегда отделялись от других пяти в мадридских и прочих документах. До оккупации армяне составляли здесь критическое меньшинство, поэтому изменение демографической ситуации было одной из важных задач армянства для предотвращения возвращения в эти районы азербайджанцев и сохранения их за собой. 44-дневная война полностью обрушила эти планы

Помимо Лачинского, незаконно заселялись Кяльбаджарский, Губадлинский, Зангиланский, Джебраильский районы. Для мотивации незаконных переселенцев власти Армении вводили субсидии и льготы, создавали всяческие условия, вплоть до бесплатного жилья и земли. Этими действиями Ереван фактически расписался в нарушении Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним, запрещающих искусственное заселение оккупированных территорий и изменение демографической ситуации на них. В октябре 2020 года Институтом права и прав человека НАНА был подготовлен соответствующий отчет, где все допущенные Арменией нарушения хорошо прописаны.

Что бы сейчас не говорили лица, незаконно заселенные на азербайджанские территории в период их оккупации, искусственное изменение демографического фона в Лачине не сыграет для армянской стороны никакой роли. Никакие договоренности в обход решений Баку также невозможны. Гражданам Армении и третьих стран, переселяясь на захваченные земли другого государства, нужно было думать о будущем. Опыт образования собственно Республики Армения, когда армяне безнаказанно переселялись на земли, кроваво "освобождавшиеся" от азербайджанцев, и получили в результате признанное миром государство, не повторится.