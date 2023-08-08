Армяне дали Пашиняну и Азербайджану два часа на открытие Лачинской дороги

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Что-то день какой-то сегодня выдался скучный - наши соседи ничем нас с утра не повеселили. Мы уже думали, что вторник пропадет понапрасну, но армяне не позволили.

Соседи сделали Азербайджану, а заодно и Николу Пашиняну очередное последнее китайское предупреждение. Как раз в эти минуты предупреждение находится в процессе вербального оформления. Некий "ветеран" собрал в Ереване толпу и пригрозил открыть Лачинскую дорогу силой, если власти Армении не сделают этого сами до 18.00 вторника. Армянские медиа сообщают, что командир отряда "Хачакирнер" (крестоносцы) Саркис Погосян требует у властей Армении оружие для "разблокирования Лачинского коридора". Погосян уверяет, что около 30 тысяч солдат готовы сейчас же приступить к военной операции в районе ППП "Лачин"... 30 тысяч?!... Не может быть!... Вот черт, как же страшно... Даже в 44-дневной войне не участвовало столько армян, потому что как раз в таком количестве они бежали с поля боя.

Судя по фото в армянских медиа, сторонников "гениальной" идеи собралось жидковато. 30 тысяч там ну точно нет. Зато засветились армянские "железные ашоты", воевавшие во время Второй карабахской войны с мертвыми и разрушавшие азербайджанские кладбища. Этих, думается, наши спецслужбы ждут с большим интересом.

В общем, через два часа загорающие на границе около двух недель фуры с "гуманитаркой" должны начать движение в Ханкенди. А если Пашинян не сможет, горячие ереванские парни сами отправятся к границе и сметут азербайджанский погранично-пропускной пункт силой.

Трудно вспомнить, кто бы, начиная с 23 апреля, не грозился смести ППП "Лачин". Ждем с нетерпением исполнения угрозы. Будет весело.