Рубик Варданян "всплыл" в беспорядках на границе с Азербайджаном

Армянский блогер Роман Багдасарян обвинил партию Рубена Варданяна в организации протестов на границе с Азербайджаном, сообщает в понедельник Day.Az.

"Жители Ноемберяна (Барана - ред.) написали мне, что за акциями в Тавуше (Товузгала - ред.) стоят проплаченные партией "Страна для жизни" (партия преступника Рубена Варданяна - ред.) люди и что женщин нищих находят в Алаверди и за деньги просят сидеть на дорогах Тавуша", - написал Багдасарян на своей странице в Facebook.

"Рубен Варданян, даже сидя в тюрьме в Баку, ты приносишь горе своему народу. Бог покарает и тебя, и твою партию", - добавил блогер.

Ранее мы сообщали, как армянские провокаторы гонят людей блокировать приграничные с Азербайджаном дороги.

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