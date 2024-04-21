Армянские провокаторы гонят людей блокировать приграничные дороги

Автор: Байрам Эльшадов

Армянские жители приграничных с Азербайджаном тавушских сел вновь заблокировали проезжую часть. В этот раз перекрыта межгосударственная трасса Киранц-Воскепар.

По сообщениям армянских СМИ, инициатором этих действий являются некоторые местные провокаторы, пытающиеся сделать все, чтобы спровоцировать жителей и нагнетать обстановку. Цель одна - сорвать договоренности, чтобы уклониться от взятых на себя обязательств по возвращению четырех оккупированных сел Газахского района.

Чего добиваются таким образом армяне? Ведь в случае отказа от договоренностей весь мир в очередной раз станет свидетелем армянского кидательства. И в каком неудобном положении из-за армян окажутся госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и прочие европейские политики, приветствовавшие договоренности между Азербайджаном и Арменией по делимитации границы.

Как бы то ни было, возвращать Армении оккупированные села придется. И никакие перекрытия дорог, никакие акции протеста не помогут избежать неизбежное.

Напомним, Баку и Ереван предварительно согласовали решение вопроса возвращения четырех сел Газахского района.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.