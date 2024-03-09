Автор: Инглаб Ахмедов, доктор экономических наук

Вопрос возможного транзита газа из Туркменистана через Азербайджан и Турцию не новый, он дискутировался еще со времен обсуждения проекта Nabucco (более 20 лет назад) и периодически выходит на повестку дня. Сегодня этот вопрос стыкуется с желанием Турции стать энергетическим хабом, его более обстоятельно в настоящее время поднимает именно Турция, т.к. она заинтересована быть серьезным игроком по централизованной поставке газа в Европу.

Да, у ЕС есть спрос на газ из-за событий между РФ и Украиной, и возможную брешь надо заполнять. Но в сегодняшней ситуации и в ближайшей перспективе, думаю, не реально тянуть серьезный транзитный трубопровод из Туркменистана через Каспий на Азербайджан и Турцию и далее на Европу. Почему? Во-первых, текущая пропускная способность Южного газового коридора (ЮГК) полностью занята азербайджанским газом, при этом у Азербайджана есть новые дополнительные резервы газа под расширение ЮГК, и тогда встает вопрос, нужен ли нам конкурентный туркменский газ в ЮГК.

Во-вторых, не понятно, кто будет инвестировать в трубу через Каспий. Ведь ЕС сейчас даже не хочет инвестировать в расширение ЮГК.

Также транзит газа через Каспий упирался до сих пор и продолжает упираться в наличие геополитических препятствий, например, возможное инициирование РФ и Ираном вопроса экологической защиты Каспия.

Не думаю, что Азербайджан, Туркменистан и Турция будут заинтересованы в инвестировании в проект через Каспий с учетом указанных проблем.

Транскаспийский газопровод, видимо, долго будет на "столе переговоров", сейчас и в ближайшей перспективе возврата к нему нет, хотя мир изменчив, и мы не знаем будущих геополитических ситуаций. Думаю, что короткий способ доставки газа из Туркменистана - своповый. Он опробован через Иран, может работать и далее, и хотя по нему шли небольшие объемы, его можно немного усилить.

Своповый канал - самый привлекательный, ведь газ из Туркменистана через Иран может попадать (и уже шел) на Азербайджан, а также может попадать через Иран напрямую в Турцию.

Думаю, такой способ доставки туркменского газа в направлении Европы более реален, но о большом объеме транзита через него говорить не приходится.