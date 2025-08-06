ЕС хочет привлечь Туркменистан к Южному газовому коридору

Европейская комиссия подтвердила, что Туркменистан может сыграть роль в усилиях ЕС по диверсификации источников поставок газа через Южный газовый коридор.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в Комиссии.

Согласно полученной информации, энергетические отношения между ЕС и Туркменистаном строятся на основе меморандума 2008 года, который предусматривает сотрудничество в области энергетической безопасности, инфраструктуры, представляющей взаимный интерес, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Для поддержки регулярного диалога, в частности по природному газу, была создана двусторонняя рабочая группа.

В Комиссии подчеркнули, что, хотя решения по конкретным инфраструктурным проектам принимаются компаниями и национальными органами, планы Туркменистана по увеличению экспорта газа могут способствовать достижению целей ЕС в рамках диверсификации поставок через Южный газовый коридор.

"В рамках нашего плана REPowerEU, запущенного в 2022 году, наша политика направлена на отказ от российских энергоресурсов, учитывая, что Россия использует энергию как оружие и ведет полномасштабную агрессивную войну против Украины. 6 мая Комиссия представила дорожную карту REPowerEU, предусматривающую скоординированный, безопасный и постепенный отказ от импорта российского газа, нефти и ядерной энергии. В июне мы представили законодательное предложение, которое, после утверждения со стороны Европейского парламента и Совета ЕС, введет запрет на импорт российского газа", - сообщил представитель Комиссии.

Источник также уточнил, что решения, касающиеся проекта Транскаспийского газопровода или других инфраструктурных инициатив, остаются в компетенции Туркменистана, частных инвесторов и региональных партнеров. Кроме того, согласно текущим правилам, ЕС больше не может инвестировать бюджетные средства в международные проекты, связанные с ископаемыми энергоносителями.