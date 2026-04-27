Milli enerji operatormuz Azərbaycandan təbii qaz almaq niyyətindədir - Çexiyanın Baş naziri
Bizim milli enerji operatorumuz ČEPS də Azərbaycandan təbii qaz almaq niyyətindədir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında söyləyib.
Azərbaycanın qaz hasilatını tədricən artırdığını qeyd edən Çexiyanın Baş naziri deyib: "Bu gün şirkətin rəhbəri də bizimlədir və biz qaz təminatı baxımından Azərbaycanla uzunmüddətli müqavilə bağlaya bilsək çox şad olarıq".
