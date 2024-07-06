США настаивают, чтобы Армения закрыла Мецаморскую АЭС

Вашингтон предложил Еревану построить на территории страны несколько модульных АЭС при условии закрытия Мецаморской станции.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ, ссылаясь на газету "Грапарак".

Отмечается, что 5 апреля на встрече президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС и вице-президента Жозепа Борреля, госсекретаря США Энтони Блинкена, главы USAID Саманты Пауэр и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута неопубликованная договоренность о том, что США обеспечат диверсификацию энергетики Армении и построят модульную АЭС.

Издание отдельно подчеркивает, что существующая АЭС должна быть закрыта согласно договоренности.

Мецаморская АЭС сегодня, хоть устарела и технически, и морально, остается основой армянской энергосистемы. Оператором АЭС является российская сторона.

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