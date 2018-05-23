ЕС предъявил Армении жесткий ультиматум по Мецаморской АЭС

Власти Армении, что прежние, что нынешние, изо всех сил стараются рисовать для общества картину безоблачных отношений страны с Европой. Армяне должны думать, что в Европе их ждут с распростертыми объятиями, не выдвигая никаких условий и ничего от них не требуя. Одним словом, любят такими, какие они есть.

Между тем, хорошо известно, что соглашение, подписанное в прошлом году с ЕС, далеко не так безоблачно, как хотели бы думать в соседней стране. В частности, от Еревана почти что в ультимативной форме требуется начать процесс закрытия Армянской Атомной электростанции в Мецаморе.

После подписания соглашения в обществе и экспертных кругах поднялась волна недоумения и недовольства по этому поводу. Однако власти постарались сгладить шероховатости, утверждая, что этот пункт документа граждане просто не так поняли. Успокоенные СМИ перестали поднимать тему, но вчера стало известно, что, оказывается, процесс продолжается.

Высказался по этому поводу глава Союза защиты прав потребителей Армен Погосян, до которого дошли сведения о том, что четыре дня назад армянское правительство получило очередной ультиматум по поводу закрытия АЭС.

Новое правительство Армении обязано решить вопрос будущего Армянской атомной электростанции в контексте национальных интересов, заявил журналистам Погосян.

"Судьба Армянской АЭС пока не решена. Однако соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом требует от властей Армении назвать четкую дату ее закрытия", - заявил он, призвав не смотреть сквозь пальцы на данное требование ЕС. Погосян считает необходимым немедленно приступить к разработке программы энергобезопасности страны с учетом этого требования ЕС.

"Если вопрос АЭС или альтернативных источников электроэнергии не будет решен, то в один из дней Армения может оказаться перед угрозой энергетического коллапса", - цитирует АРКА.

Это армянское издание попыталось прокомментировать информацию о поступившем в Армению очередном ультиматуме, в министерстве энергетических инфраструктур и природных ресурсов, но там ее не опровергли, хотя и не подтвердили. Только пообещали, что "развернутый комментарий по данному вопросу будет сделан 25 мая во время визита министра Артура Григоряна на ААЭС".

Напомним, что соглашение 24 ноября 2017 года на пятом саммите программы Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом.

В части соглашения, касающейся темы ядерной безопасности, указывается на важность соблюдения на высоком уровне стандартов МАГАТЭ, а также говорится конкретно о закрытии и безопасном снятии с эксплуатации атомной электростанции в Мецаморе и сотрудничестве по раннее принятой с этой целью "дорожной карте" или плану действий, принимая во внимание необходимость замены АЭС новыми возможностями обеспечения энергетической безопасности Армении.

ЕС вовсе не требует закрыть станцию немедленно, но хочет знать, когда именно Армения собирается это сделать. Назвать точную дату и представить "дорожную карту" процесса.

Заметим, что это первый случай, когда европейская структура чего-то всерьез и упорно требует от Еревана. Армянская сторона привыкла игнорировать требования международных документов. А безнаказанность только усилила уверенность Еревана в своей неподсудности. Так, Армения четверть века успешно не выполняет требования четырех резолюций Совбеза ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана. И что, Еревану хотя бы было поставлено это на вид? Нет. То же касается и требований относительно прав человека, решений ЕСПЧ и тому подобного. Армения не считает решения международных структур обязательными для себя. Так же она посчитала не обязательным и пункт относительно закрытия Мецаморской АЭС в соглашении с Евросоюзом. В соглашении много других пунктов, которые армянская сторона тоже не собирается выполнять, и, скорее всего, никто на этом настаивать особо не будет.

Но вопрос АЭС стал той самой вожжей, которая попала под хвост Евросоюза, и он встал на дыбы. Собственная безопасность всегда ближе к телу. Карабахский конфликт или даже возможное его обострение Европу, по большому счету, не волнуют. Все это происходит где-то далеко, и даже больше - проблемы на границах России в контексте нынешней западной политики были бы даже кстати. Иное дело атом. С радиацией не договориться, не заставить ее не выходить за пределы региона. Если что произойдет на Армянской АЭС, от последствий пострадают обширные территории не только соседних Азербайджана, Турции и Ирана, но и "цивилизованного мира", очень заботящегося о себе.

Однако в Европе очень неверно трактуют происходящее в регионе. Построенная в сейсмоопасной зоне, дряхлая и аварийная АЭС, несомненно, опасна и должна быть ликвидирована. Но не стоит забывать, что карабахский конфликт, вроде бы не выходя за пределы региона, уже нанес и продолжает наносить и западу, и востоку огромный ущерб.

Напомним, что Армянская АЭС в Мецаморе начала строиться в 1970 году и была введена в эксплуатацию в 1980-м. После спитакского землетрясения она была закрыта, но в 1995 году, несмотря на все протесты международного сообщества, возобновила работу. За годы работы эта АЭС пережила несколько аварий, только чудом не приведшие к трагедии. Нештатные ситуации не редкость и в наши дни.

Два энергоблока станции оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок в настоящее время остановлен, а эксплуатационный ресурс второго, мощностью 400 Мвт, заканчивается в 2019 году. Армения намерена построить новый атомный энергоблок мощностью 600 МВт, строительство планируется начать в 2018-2019 гг. Общая стоимость проекта составляет около $5 млрд.

Зульфугар Ибрагимов