Слова президента Турции Эрдогана о том, что Анкара должна задуматься об обладании ядерным оружием, вызвали переполох в Армении

Публичное заявление на уровне Эрдогана - действительно серьезная политическая реалия, которая, естественно, требует серьезного внимания соседних с Турцией стран, особенно стран, имеющих политические проблемы с Турцией, пишет газета "Жоховурд".

По мнению аналитиков издания, "если Турция станет ядерной державой, то это напрямую умножает угрозы Армении", и потому Армении "необходимо начать, как минимум, дипломатическую работу, чтобы понять серьезность возможной заявки и подумать о "блоке" противодействия".

Более того, издание полагает, что Армения может говорить о своем "ядерном праве" как необходимой обороне, учитывая политику Турции в вопросе надуманного "геноцида армян" и по карабахскому конфликту.

Отметим, что об Армении как "ядерной державе" говорят в этой стране уже не первый год. Особенно активизировалась тема после апрельских боев 2016 года, который армянская армия проиграла. Например, генерал в отставке Норат Тер-Григорьянц в эфире армянской радиостанции в качестве "оружия возмездия и сдерживания" Азербайджана и Турции выдвигал идею создания ядерного оружия. Он буквально потребовал у МАГАТЭ и ООН ядерное оружие для армян, "чтобы ни одна сволочь не напала больше на Армению".

А другой ура-патриот - Грант Багратян, заявлял, что Армения якобы уже обладает ядерным оружием.

Примечательно, что активность в данном вопросе проявлял в бытность оппозиционером и нынешний премьер-министр Никол Пашинян. В ходе одного из обсуждений в парламенте, он на полном серьезе поднял вопрос о том, имеет ли Армения де-юре право создавать ядерное оружие и проводить исследования в этом направлении, есть ли у нее научный и технический потенциал для создания ядерного оружия.

Наличие атомной электростанции, контрабанда ядерных материалов, ведущаяся при участии, в том числе, сотрудников АЭС, большие проблемы с захоронением ядерных отходов и радиационное загрязнение оккупированных территорий Азербайджана, а также возможности получения Арменией "грязной бомбы" - все это звенья одной цепи. То есть тема в Армении с повестки не сходила, а заявления президента Турции стали только поводом для наших соседей вспомнить о своем "величии".

Зульфугар Ибрагимов