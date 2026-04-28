Prezident İlham Əliyev sahibkarlıq sahəsində fərqlənən şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edib

Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində fərqlənən şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif ediliblər.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafına verdikləri töhfəyə və sahibkarlıq sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif ediliblər:

Abbasova Şənay Cəlaləddin qızı

Ağamirov İlkin Musa oğlu

Allahverdi Bəxtiyar Adil oğlu

Babaşov Nemət Adışirin oğlu

Bayramov Mübariz Xanlar oğlu

Bəşirov Səhliyalı Vahid oğlu

Əliyev Əli Vəli oğlu

Əliyev Vaqif Əli oğlu

Hacıyev Rauf Akif oğlu

Hüseynov Bəxtiyar Niyazi oğlu

Hüseynova Samirə Atamalı qızı

İlyas Emin Firudin oğlu

Krimpe Jana

Qasımov İsrafil Məmməd oğlu

Qəfərova Rəna Əbülfəz qızı

Məmmədov Muxtər Bilal oğlu

Məmmədova Rəna Müzəffər qızı

Mənsimov Elnur Ataş oğlu

Nurəliyev Nurlan İbadulla oğlu

Taşbağ Necmeddin

Van Ciyi

Vəliyev Ceyhun Əjdər oğlu.