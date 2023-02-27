Говорящие руины

Автор: Лейла Таривердиева

Наделавшие много шума в Армении решения Международного суда ООН остаются на армянской повестке и, судя по всему, начнут пониматься правильно еще не скоро. Энтузиазм и вдохновение пока что владеют армянским обществом, которое предвкушает новые "победы". Гаагский суд дал армянской стороне удивительную надежду на то, что и другие иски, которые готовятся Азербайджаном для подачи в международные инстанции, будут так же отклонены под невообразимыми предлогами. Хотя вопиющие факты говорят сами за себя, армяне привыкли, что к их преступлениям относятся снисходительно, и Азербайджану приходится всякий раз доказывать, что черное это черное. Так же, уверены в Армении, будет и с многомиллиардными исками к Еревану касательно тотальных разрушений - симпатизирующие армянству инстанции либо отклонят иски как "недоказанные", либо затянут дело на неопределенный срок. Как и в случае с минами 2021 года выпуска, будет заявлено, что Армения, мол, не ответственная за разрушения азербайджанских территорий, они разрушились сами собой, от времени. К сожалению, нам приходилось слышать немало неадекватной белиберды, когда речь заходила об ответственности армянства, и такой поворот не вызовет шока.

В этой связи вспомнилась попытка Никола Пашиняна поспорить с Президентом Ильхамом Алиевым о судьбе карабахских мечетей. Напомним, что азербайджанский лидер на п анельной дискуссии в Мюнхене констатировал факт разрушения армянскими оккупантами 65 из 67 остававшихся в зоне оккупации мечетей. Это известный факт, зафиксированный международными экспертами и ИСЕСКО. В Сети имеется достаточно фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о вандализме армян, и отрицать очевидное невозможно.

Но Пашинян все же сделал попытку откреститься от руин мусульманских святынь, представших перед широкой общественностью после освобождения Азербайджаном своих земель. Премьер Армении высказал очень странную мысль о том, что все эти мечети были разрушены во времена СССР и армяне не должны, мол, "платить по счетам советского времени". Было видно, что Никол ждал, что тема мечетей будет затронута оппонентом, и подготовился. Но подготовился очень плохо и потому нес чепуху. В частности, в качестве контраргумента он назвал "несколько мечетей", якобы снесенных во время строительных работ в Баку в 2017 году. Откуда армянский премьер черпает информацию, мы не знаем, скорее всего, его источниками являются соцсети и так называемая "оппозиция", представители которой, сидя за рубежом, распространяют всякую чушь.

Никол, по всей видимости, считал, что этот аргумент будет убийственным и заставит европейскую аудиторию негодовать, мол, "режим" нарушил права верующих и все такое. Но дело в том, что осведомители Пашиняна подвели - история мечети Гаджи Джавада (уточним - не "нескольких", а всего одной), которая была снесена вместе со старым кварталом во время строительства Центрального парка столицы, заканчивается совсем по-другому. Культовое сооружение было менее чем за год заново отстроено для местной общины, но немного в стороне. Причем если прежде оно выглядело так,

то теперь она выглядит вот так

То есть верующие вместо старого здания, явно первоначально не служившего для отправления культа, получили новую, красивую, большую по площади мечеть с минаретами, всей необходимой инфраструктурой и прилегающим участком. Права верующих были не нарушены, а, наоборот, обеспечены самым лучшим образом. Премьера Армении снова подвели, подсунув ему непроверенную информацию, взятую бог знает из каких источников.

Далее. Пашинян утверждает, что в советское время в Азербайджане было разрушено около 1560 мечетей? Насколько эта цифра точна, не знаем, в других источниках это около 1400. Но не это важно. Важно, что речь идет не о РАЗРУШЕННЫХ, а о ЗАКРЫТЫХ мечетях. Когда в тех или иных источниках пишут о том, что "к 1933 году по всей республике осталось 17 мечетей", это означает, что стольким культовым сооружениям было позволено продолжать работать, все же остальные были закрыты. Какое-то число, конечно, было и разрушено, но основная масса самих зданий, особенно в регионах республики, сохранились. Культовые учреждения по всему СССР прекращали свою деятельность, это историческая данность. Не можем судить о других республиках, но в Азербайджане они в основном просто закрывались и использовались для каких-то иных целей. В том числе и те 65 разрушенных армянами в период оккупации мечетей, о которых говорит азербайджанская сторона. Эти сооружения пережили эпоху воинствующего атеизма, но не смогли пережить армянскую оккупацию. По накалу пещерной ненависти армянский национализм не имеет себе равных.

Согласно списку, утвержденному Госкомитетом по работе с религиозными структурами, на прежде оккупировавшихся Арменией территориях Азербайджана находилось более 400 историко-религиозных памятников. Из них 67 - мечети, 192 - святыни, мавзолеи и др. В Шушинском районе были полностью разрушены 13, в Агдамском - 5, в Физулинском - 16, в Зангиланском - 12, в Джебраильском - 5, в Губадлинском - 8, в Лачинском - 8 мечетей. В относительно сохранившейся агдамской мечети Джума, минареты которой использовались в военных целях, содержался домашний скот.

Вандализму также подверглись религиозные памятники, расположенные на исторических азербайджанских землях в Армении. Их десятки. Вот некоторые из них - Мечеть Шах Аббас, мечеть Дамирбулаг, мечеть Гаджи Новруз Али, мечеть Сардар, святилища Бугакяр и Агадеде, а также другие святые места были полностью разрушены армянами. Пашинян хвастал в Мюнхене наличием в Армении одной мечети, не понимая, что эту тему лучше не затрагивать. Опять же, тут сказывается явный недостаток в информации. Пашиняну следует знать, что по данным на 1915 год в Иреванской губернии действовали 382 мечети. В том числе в Зангезурском уезде - 38, в Эчмиадзинском - 25, в Сурмалинском - 20, в Шарур-Даралаязском - 47 и так далее. Прежде чем хвастать одной единственной, сохраненной для пропаганды "персидской" Голубой мечетью, армянский премьер должен ответить на вопрос, куда подевались остальные. В случае Армении, к сожалению, приходится говорить именно о разрушенных, а не закрытых мечетях.

Возвращаясь к освобожденным в результате 44-дневной войны территориям, отметим, что разрушены здесь были не только мечети, но и другие сооружения, относящиеся к мусульманскому периоду - караван-сараи, бани, мавзолеи, старинные кладбища. Кстати, незавидная участь постигла и многие церкви, оставшиеся под армянской оккупацией. Особенно досталось албанским храмам, которые были изуродованы до неузнаваемости.

Официальным лицам Армении лучшее вообще не касаться этой темы. Факт разрушения 65 из 67 остававшихся в зоне оккупации мусульманских культовых сооружений доказан и задокументирован. Самое лучшее, что мог сделать в Мюнхене Пашинян - опустить глаза и прикусить язык.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский историк и политолог Ризван Гусейнов:

"Даже армянские эксперты держатся за голову от тех "высокоинтеллектуальных" перлов, которые выдал в Мюнхене Пашинян. Его рассуждения о мечетях были настолько глупы и нелогичны, что даже армянские СМИ констатировали: во власти Армении видна тенденция снижения уровня интеллекта у руководителей страны, который уже достиг, как говорится, плинтуса. Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Никол Пашинян... Армяне с горькой иронией говорят о том, что следующим главой Армении, по-видимому, будет уже питекантроп.

Пашинян не смог внятно объяснить, почему армянами в период оккупации были разрушены и осквернены мечети, и потому понес какую-то ахинею. Когда речь идет об инфраструктурных проектах, например, прокладке дорог, то сносимые постройки, в том числе объекты религиозного характера, если они функциональны, переносятся и отстраиваются в другом месте. При строительстве Центрального парка был снесен старый квартал. Находившаяся там мечеть тоже была снесена, но не просто снесена, а перенесена выше и отстроена заново.

Причем здесь Советский Союз? Мечети на оккупированных территориях были разрушены не в советское время, а в период армянской оккупации. В годы СССР эти мечети если и не функционировали, сохранялись как строения. Эти здания не разрушались, а использовались как склады, библиотеки и так далее. А за четверть века оккупации все они были тотально уничтожены. Более того, благодаря Пашиняну мы узнали, что более 1500 мечетей были ликвидированы в советское время. Но это была эпоха воинствующего атеизма. А те духовные учреждения, о которых говорим мы сегодня, это дело рук армянских оккупантов, а не атеистов. Хорошо, что Пашинян вспомнил, что и на территории Армении были уничтожены мечети. Жаль только, что не уточнил, что значительная их часть была снесена в период независимости этой страны, то есть за последние тридцать лет".