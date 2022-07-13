Горькая судьба Демирбулагской мечети Иревана

Автор: Лейла Таривердиева

Мы уже рассказывали нашим читателям о судьбе мечети Тепебаши, располагавшейся в одноименном историческом квартале старого Иревана. Сегодня расскажем о еще одной из восьми мечетей исторического Иревана, которой удалось, вместе с Голубой мечетью, дожить до конца 80-х годов прошлого века.

Демирбулагская мечеть была одной из трех в квартале Демирбулаг. Две были разрушены еще в 30-е годы. Эту мечеть называли еще "Четирли" (зонтичная). Название происходит из-за формы навеса над площадкой на крыше, заменявшей собой минарет. До 1988 года она оставалась единственной действующей в Ереване.

В феврале 1988 года, после просмотра на удивление оперативно доставленных в Ереван видео о беспорядках в Сумгайыте, неистовствующая толпа подожгла Демирбулагскую мечеть и азербайджанскую среднюю школу имени Ахундова. Так как советская власть все же еще существовала и подобного не приветствовала, стены школы и мечети были покрашены и следы поджога были скрыты. На время.

О том, что случилось с мечетью "Четирли" в дальнейшем, можно узнать из книги Томаса де Ваала "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной". В книге есть фрагмент, в котором рассказывается о ее судьбе по информации, полученной, как говорится, из первых рук.

Вот что пишет де Ваал:

"У Еревана много тайн. Одна из них, как мне кажется, находится в нагромождении гаражей, сараев и овощных грядок позади жилого высотного дома №22 по улице Вардананц, недалеко от центральной площади. Узкая каменная лестница привела меня к небольшому пустырю в окружении проржавевших зеленых гаражей с грудой кирпичей и песка посередине. Я был почти уверен, что именно здесь когда-то стояла мечеть, которой пользовались ереванские азербайджанцы. Ей не посчастливилось: постройку не сочли "персидской" и снесли.

То место, о котором говорит де Ваал, сегодня

Это место казалось таким жалким и заброшенным, что невольно возникло сомнение: уж не ошибся ли я адресом. У подножия лестницы сидела на раскладном стуле старуха в цветастом платье. Перед ней на земле была расстелена тряпица, на которой лежал ее товар: виноград, фасоль и лук. У нее было смуглое лицо, в ушах - каплевидные сережки. Наверное, она приезжала сюда каждый день из деревни, чтобы продавать фрукты и овощи. "Здесь была когда-то мечеть?" - спросил я у нее, указывая на площадку наверху. "Да, была", - ответила она.

- Что же с ней случилось?

- Мы не трогали ее до последнего дня, пока они не разрушили армянскую церковь в Баку.

Кажется, она имела в виду события начала 1990 года.

- Но зачем же ее снесли?

- А зачем было оставлять? - она пожала плечами. - Мы христиане, они мусульмане. Как только начались проблемы с Азербайджаном, наши армяне пришли и разрушили ее за три дня. Они привезли специальную машину, не знаю, как она называется, которая делает вот так, - она взмахнула ладонью, имитируя движение бульдозера.

Я осторожно заметил, что здание ведь не должно расплачиваться за людские деяния.

- Да, стены нельзя винить, - согласилась женщина. - Но они воюют против всего. Что остается делать людям? Разве это жизнь?

Я не вполне понял, что она хотела сказать, но догадался, что "они", то есть те, о ком она говорила, не имели никакого отношения к мечети.

Легкость, с которой армяне смогли стереть с лица земли азербайджанскую мечеть в своем городе, можно объяснить лингвистическим трюком: азербайджанцев Армении, оказывается, легко вычеркнуть из истории страны, потому что до двадцатого века слово "азербайджанец" вообще не употреблялось, и представителей этого народа называли "татарами", "турками" или просто "мусульманами". Тем не менее, они не были ни персами, ни турками. Это были турецкоговорящие шииты - подданные персидской империи времен династии Сефевидов. Словом, это были предки тех, кого мы теперь называем "азербайджанцами". Таким образом, когда армяне говорят о "персидской мечети" в Ереване, название "персидская" заставляет забыть о том, что большинство молившихся в этой мечети со времени ее постройки в 1760-х годах должны были быть в сущности азербайджанцами".

Из рассказа британского исследователя становится ясным, что с целью мобилизации охваченных истерией масс на уничтожении мечети и оправдания этого акта вандализма, пропагандой была подброшена дезинформация о якобы разрушении в Баку армянской церкви. Охваченная "благородным гневом" толпа разнесла храм божий, и в течение трех дней от него не осталось камня на камне.

Между тем, расположенная в самом центре азербайджанской столицы армянская церковь стоит, целая и невредимая, по сей день...