Президент Ильхам Алиев принимает участие в панельной дискуссии «Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходит пленарное заседание на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
В пленарном заседании, проводимом под модераторством председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, участвуют также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, генеральный секретарь ОБСЕ, заместитель председателя Совета Мюнхенской конференции по безопасности Хельга Мария Шмид.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре