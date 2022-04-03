Армянство – друг Ислама?

Автор: Лейла Таривердиева

Что такое "армянская толерантность" и где она обитает? За двести лет соседства с армянами нашему народу не приходилось встречать такого "зверя", но, как утверждают соседи, в природе он существует.

Небезызвестный армянский нытик и сказочник, политолог Саркис Цатурян опубликовал ролик, посвященный ни много ни мало истории отношений армянского народа и Ислама. Это было неожиданно. Оказывается, у армян были какие-то особые отношения с исламским миром и его основателями. И это, если верить Цатуряну, подкреплено даже документами аж двух с половиной тысячелетней давности. Некая грамота из Мекки, якобы хранящаяся в армянской общине Иерусалима, оказывается, дает армянам какие-то права на что-то там. О приводимых политологом датах мы уже молчим - они опровергаются историческими фактами.

Но для того, чтобы увидеть, что представляет собой на самом деле армянская толерантность и большая любовь армян к исламскому миру, не нужно углубляться далеко в историю. Азербайджанские солдаты увидели все доказательства этой "толерантности", входя в освобожденные районы, сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, полковник запаса Ильгар Алиев.

Армянская ложь похожа на одуванчик, достаточно легко дунуть - и от нее не останется ничего, заметил эксперт. По его словам, в том, как относились к исламскому наследию, к мусульманским святилищам армяне, которые так гордятся некой поддельной грамотой, мы в полной мере убедились после освобождения наших территорий. Азербайджанские военные были первыми свидетелями этого варварства, вандализма, учиненного армянами на наших землях.

"Руины исламских храмов производили очень сильное впечатление на наших ребят. Представьте себе зрелище, когда в полуразрушенной мечети бродят свиньи. И все это делалось преднамеренно, чтобы побольнее ударить по религиозным чувствам, унизить национальные и духовные ценности нашего народа. В период оккупации азербайджанских территорий армяне уничтожили до основания 64 из 67 мечетей, многие были превращены в хлева и свинарники. Да, в Шуше была отреставрирована одна мечеть, но не из чувства толерантности и уважения к Исламу, а в целях искажения фактов и фальсификаций. Фальсификаторы назвали ее "персидской", хотя в Исламе мечети не делятся на персидские, арабские, узбекские, азербайджанские, иракские и так далее", - подчеркнул эксперт.

После освобождения территорий, отметил Ильгар Алиев, соответствующие структуры Азербайджана проводят мониторинги и выявляют все новые и новые факты вандализма. Картина действительно ужасная. Оккупанты разрушали все, что попадалось на пути, но с особой жестокостью надругались именно над памятниками исламской культуры - мавзолеями, мечетями и другими местами поклонения. Памятники религиозного наследия не только разрушались, но и осквернялись. Эксперт напомнил и о десятках мечетей, разрушенных в Армении. Достаточно сказать о 14 мечетях Еревана, только одна из которых уцелела, но была также реставрирована с искажениями реальной истории и названа "персидской".

Наш собеседник отметил, что может опровергнуть и исторические инсинуации в заявлениях армянского политолога, так как интересовался этим вопросом и владеет информацией.

"Все исторические якобы факты, приведенные Цатуряном, абсолютно далеки от истины. Не хочу цитировать его ахинею. Назову лишь некоторые факты - кто знаком с армянской версией, поймут, где именно этот фальсификатор не прав. Во-первых, в силу известных причин Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах) покинул Мекку в 622 году и переселился в Медину, а вернулся в Мекку в 630 году, после поражения мекканцев. Это означает, что в 626 году армянская "делегация" никак не могла встретиться с Ним в Мекке, получить благословение и некую грамоту. Во-вторых, ни в каких источниках вы не найдете также имени историка арабского историка Зеки-ад-Дин, на которого Цатурян ссылается. Это выдумка армянского агитпропа. Далее - патриарх армянской церкви Иерусалима Авраам, который якобы снарядил армян в Мекку к Пророку, возглавлял церковь в 638-669 годах, а Пророк Мухаммед скончался в 632 году. Еще одна неувязочка. И так далее. Ложь абсолютно во всем. Так же, как и та самая грамота, которую никто не видел кроме самих армян. Если грамота действительно есть, к чему ссылаться на какого-то надуманного арабского ученого? Никакой логики.

Но даже если опустить исторические неувязки, понятие "армяне - друзья Ислама" полностью опровергается тем, что мы увидели на освобожденных территориях, четверть века подвергавшихся разрушению и осквернению", - резюмировал военный эксперт.

Отметим, что согласно списку, утвержденному Госкомитетом по работе с религиозными структурами, на прежде оккупированных Арменией территориях Азербайджана находилось около 403 историко-религиозных памятников. Из них 67 - мечети, 192 - святыни. Больше всего армянами были разрушены и уничтожены исламские религиозные памятники: мечети, мавзолеи и др. В Шушинском районе были полностью разрушены 13, в Агдамском - 5, в Физулинском - 16, в Зангиланском - 12, в Джебраильском - 5, в Губадлинском - 8, в Лачинском - 8 мечетей. В относительно сохранившейся агдамской мечети Джума, минареты которой использовались в военных целях, содержался домашний скот.

Вандализму также подверглись религиозные памятники, расположенные на исторических землях Азербайджана в Армении. Их десятки. Вот некторые из них - Мечеть Шах Аббас в Ереване, мечеть Дамирбулаг, мечеть Гаджи Новруз Али, мечеть Сардар, святилища Бугакяр и Агадеде, а также другие святые места были полностью разрушены армянами, а архитектура Голубой мечети изменена.

Не будем говорить о международных конвенциях, нарушенных армянской стороной. Об этом много сказано. И хотя организации, призванные охранять мировое наследие, и стараются закрывать на это глаза, "армянская толерантность" будет наказана именно по законам международного гуманитарного права. Азербайджан сделает для этого все необходимое.