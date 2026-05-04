В прошлом месяце из незаконного оборота изъято более 120 кг наркотиков

В прошлом месяце в двух случаях была предотвращена попытка ввоза наркотиков на территорию страны с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете Государственная пограничная служба Азербайджана.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было выявлено и изъято из оборота 121 килограмм 249 граммов наркотиков, а также 23 647 таблеток различного состава.

В рамках борьбы с контрабандой были обнаружены и изъяты незаконные товары общей стоимостью 2 миллиона 168 тысяч 103 маната, включая иностранную валюту (в том числе российские рубли), огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, лекарственные препараты и табачные изделия.