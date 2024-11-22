Нефть, газ и ВИЭ: как Баку задает тон на COP29

Автор: Лейла Таривердиева

"Нефть, газ, ветер, солнце, золото, серебро, медь - все это природные ресурсы. Нельзя обвинять страны в том, что они обладают этими ресурсами. Также нельзя ставить им в вину то, что они выводят эти ресурсы на рынок. Потому что рынок нуждается в них. Люди нуждаются в них. Итак, вот мое послание: Как президент COP29, мы, конечно, будем решительно выступать за зеленый переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами". Об этом сказал на открытии Саммита лидеров СОР29 12 ноября Президент Ильхам Алиев. Эти его слова стали предметом дискуссий и поводом для "возмущений" со стороны критиков Азербайджана.

Накануне к позиции азербайджанского лидера присоединился генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс. Выступая на COP29 в Баку, он сказал: "Нефть и газ остаются ключевыми ресурсами для производителей и потребителей во всем мире. Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии COP29, нефть и газ действительно являются Божьим даром".

Реальный взгляд на процессы - это то, чего многим политикам недостает. Говорить об ископаемом топливе сегодня считается "плохим тоном", а добывающие страны пытаются сделать главными виновниками проблем с климатом. Однако нефть и газ продолжают оставаться нужными всем, и это реальность. Азербайджан, как показала и конференция СОР29, способен правильно распорядиться Божьим даром и при этом стать лидером региона в плане проектов в сфере ВИЭ. Это реальная политика, импонирующая партнерам нашей страны, которых становится все больше.

Новость в СМИ о встрече находившегося в Баку для участия в СОР29 вице-канцлера Германии Роберта Хабека с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым вызвала некоторый ажиотаж. Причиной послужило то, что на встрече наряду с вопросами зеленого водорода и морской ветроэнергетики обсуждалась также тема экспорта азербайджанского газа. Как известно, Германия не входит в число импортеров азербайджанского газа, и у многих, в том числе у зарубежных журналистов, начавших осаждать местных экспертов, возникли вопросы.

Мы тоже обратились за комментарием к главе Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхаму Шабану. Эксперт подтвердил, что Германия не покупает у Азербайджана газ напрямую. Однако германская компания Uniper является одним из закупщиков газа с "Шахдениз", который поступает по Южному газовому коридору в Италию. В Италии у компании есть электростанция. Закупаемый газ Uniper там же превращает в электричество и по общим электросетям Евросоюза передает в Германию. Поэтому эта страна заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана в Италию. "Как видим, хоть и косвенно, Азербайджан участвует в обеспечении энергетической безопасности и Федеративной Республики", - сказал Ильхам Шабан.

Между двумя странами нет необходимой газотранспортной инфраструктуры, и газовые контракты между Азербайджаном и Германией это пока вопрос отдаленной перспективы, отметил эксперт. Сейчас речь идет лишь о предварительных контактах по этой теме. Если же вопрос прейдет в практическую плоскость, то Азербайджану есть, что предложить - у него в проекте "Абшерон-2" имеется 5 млрд. кубометров газа, ожидающих своего покупателя. Возможным вариантом получения Германией азербайджанского газа напрямую Ильхам Шабан считает прокладку газопровода из Болгарии к газораспределительному хабу в Австрии. "Но решать эту задачу должны не мы, а наши европейские партнеры", - подчеркнул Шабан.

Отметим, что компания Uniper не скрывает своей заинтересованности в увеличении закупок азербайджанского газа. Как заявил журналистам глава представительства Uniper в Азербайджане Рашад Гусейнли, заключенный ранее контракт предусматривает ежегодные закупки 1,5 млрд. кубометров газа с "Шахдениз". В настоящее время идут переговоры с SOCAR о наращивании поставок.

В конце августа член совета директоров и главный коммерческий директор Uniper Se Карстен Поппинг побывал в Баку и встретился с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом. А до этого, в рамках Бакинской энергетической недели в Азербайджане побывал вице-президент Uniper Михаэль Гилмер. В ходе пленарных дискуссий на тему роли поставок газа в период энергетического кризиса, он подчеркнул, что азербайджанский газ в Европе очень востребован.

Ранее надежды на увеличение закупок азербайджанского газа высказал исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн. По его словам, сотрудничество Uniper и SOCAR очень ценно с точки зрения транспортировки газа из Азербайджана по Южному газовому коридору в Германию. Бауманн считает необходимым рассмотреть возможности увеличения поставок азербайджанского газа, так как это то, что понадобится Германии в будущем. "Документ, подписанный между Азербайджаном и Еврокомиссией, предусматривает удвоение поставок газа из Каспийского региона в Европу к 2027 году, и я думаю, что Германия получит неплохую долю этих поставок, обеспечиваемых Uniper", - отметил глава Торговой палаты.

Надо сказать, что Uniper не единственная германская компания, заинтересованная в газовом сотрудничестве с Азербайджаном. В июне SOCAR и одна из ведущих энергетических компаний Германии VNG подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области природного газа и возобновляемых источников энергии. Документ предусматривает обмен опытом по изучению возможностей поставок природного газа и использования газовой инфраструктуры. Стороны также будут изучать возможности сотрудничества в сфере зеленого перехода и использования декарбонизированных газов.

Как заявил в ходе 29-го Бакинского энергетического форума управляющий директор VNG Handel & Vertrieb GmbH Константин Герцог фон Ольденбург, компания надеется в будущем продавать газ, добываемый SOCAR. "Мы работаем в сфере импорта и оптовой торговли газом, продавая примерно 15-18 млрд. кубометров. Я не говорю о балансе газа, речь идет о физических продажах в Германии и соседних странах. Ранее мы импортировали российский и норвежский газ в Германию. С этого года мы начали импортировать алжирский газ и надеемся в будущем дополнить наш портфель газом, добываемым SOCAR", - подчеркнул он.

Вопрос энергетической безопасности стоит в Европе действительно очень остро. Германия является одним из активистов движения за декарбонизацию. Но в стране осознают, что отказ от газа сегодня невозможен. Зеленый переход это только перспектива, на которую еще придется немало лет работать. А сегодня мир продолжает жить в текущей реальности, и это следует учитывать.

В начале ноября цена на газ в Европе взлетела до годового максимума и достигла 508 долларов за тысячу кубометров. За день до этого взлета декабрьский фьючерс стоил 485 долларов. Подъем цены был спровоцирован победой австрийкой нефтегазовой компании OMV в суде над "Газпромом", с которого австрийцы намерены получить 20 миллионов евро за "нерегулярные поставки газа". После такого решения суда, в Европе ожидают дефицита голубого топлива, а за ожиданиями дефицита всегда следует повышение цены. На носу зима, и расслабленность, с которой европейцы говорили в последние месяцы о необходимости отказа от газа и нефти, сменяется беспокойством. Особенно в связи с начавшимся процессом отказа от российского топлива. Так, на минувшей неделе министерство по делам экономики и защиты климата Германии потребовало от оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) отказаться от российского топлива. По сообщению The Financial Times, ведомство указало Deutsche Energie Terminal не принимать никакие поставки СПГ России, пояснив, что это необходимо для защиты государственных интересов и для обеспечения независимости Германии и Евросоюза от российского газа.

Несмотря на ожидающиеся проблемы, среди европейских политиков не так много тех, кто может набраться смелости и сказать правду: ускоренный отказ от ископаемого топлива невозможен. Никакие лозунги, никакие пикеты, резолюции и требования не могут отменить реальность, в которой цивилизация не готова отказаться от газа и нефти прямо сейчас. Да, рано или поздно это нужно будет сделать, но немедленный энергопереход приведет к разрушению мировой экономики и, как следствие, к конфликтам и даже войнам. Нетрудно представить, какие последствия этот хаос в условиях высокой степени индустриализации цивилизации будет иметь.

Одним из политиков, реально смотрящим на ситуацию, является премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Выступая в Баку на Саммите лидеров СОР29, госпожа Мелони заявила о важности учета декарбонизацией устойчивости созданных в странах производственных и социальных систем. "Человек должен охранять природу. Недостаточно идеологический и прагматичный подход в данном вопросе представляет риск сойти с пути, ведущего нас к успеху. Технологический нейтралитет является правильным подходом, так как в настоящее время нет единой альтернативы снабжению ископаемым топливам. Мы должны иметь реалистичное глобальное мировоззрение. До 2030 года население мира достигнет 8,5 миллиарда, в предстоящем десятилетии глобальный ВВП увеличится вдвое. Это с учетом возрастающей потребности в развитии искусственного интеллекта повысит потребление энергии", - сказала итальянский премьер, добавив, что есть необходимость в сбалансированном сочетании энергии.

Отметим, что с начала 2024 года Италия увеличила импорт природного газа из Азербайджана почти на 12 процентов в годовом исчислении. По данным Eurostat, с января по июль Италия импортировала из Азербайджана 5,7 млрд. кубометров газа. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года этот объем составил 5,3 млрд. кубометров. За весь же прошлый год Италия закупила 9,3 млрд. кубометров азербайджанского газа.

В ходе визита в Германию в апреле этого года Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы подчеркнул, что к 2027 году Азербайджан намерен довести объем экспортируемого в Европу газа до 20 млрд. кубометров. В Европе растет спрос на природный газ из новых источников. Если в 2021 году мы поставили в страны Евросоюза 8 млрд. кубометров газа, то в этом году эта цифра достигла 12 млрд. кубометров. "Мы вкладываем дополнительные инвестиции, выделяем дополнительные средства, чтобы поддержать европейские страны в этом вопросе", - сказал Президент.

Близится холодный сезон, и эта поддержка европейцам ой как понадобится.