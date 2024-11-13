Италия занимает ведущую позицию в области ядерного синтеза, заявила премьер-министр Джорджа Мелони, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мелони призвала к объединенным действиям для сдерживания глобального потепления в пределах 1,5 градусов и поблагодарила Азербайджан за организацию саммита. Говоря о целях, поставленных на саммите в Дубае, она подчеркнула необходимость утроить мощности по использованию возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность к 2030 году, отметив важность сотрудничества между крупнейшими источниками выбросов парниковых газов.

Италия, по ее словам, готова внести свой вклад, выделив более 4 миллиардов евро из своего климатического фонда на африканские инициативы и поддержав как Зеленый климатический фонд, так и Фонд возмещения ущерба.

Мелони также подчеркнула важность сбалансированного энергетического перехода и поддержала технологическую нейтральность. "Единой альтернативы ископаемому топливу нет", - заявила она, предложив использовать диверсифицированный подход, который включает возобновляемые источники энергии, биотопливо, водород и ядерный синтез.

"Италия занимает ведущие позиции в области ядерного синтеза. В рамках председательства в G7 мы организовали первое заседание Всемирной группы по термоядерной энергетике, спонсируемое Международным агентством по атомной энергии. Мы намерены возобновить эту технологию, которая может изменить правила игры, превращая энергию из геополитического оружия в общедоступный ресурс", - отметила она.

Кроме того, Мелони подчеркнула приверженность Италии глобальному сотрудничеству, особенно в рамках "Плана Матеи для Африки" и таких инициатив, как приложение "Ускоритель адаптации" для уязвимых стран. Она призвала усилить энергетическую дипломатию для укрепления партнерских отношений между глобальными Севером и Югом, отметив, что общие судьбы открывают возможности для устойчивого роста.