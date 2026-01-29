В США резко подорожали SSD-накопители

Резкий рост цен на накопители SanDisk зафиксирован на розничном рынке США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, за ночь устройства подорожали более чем в два раза, о чем рассказал пользователь форума Reddit под ником LilScarface609, работающий в одном из американских магазинов электроники.

Судя по опубликованным снимкам, всего за один день стоимость портативного SSD SanDisk увеличилась более чем вдвое - с $130 до $286. Аналогичная динамика наблюдается и в других категориях: внешний SSD SanDisk объемом 2 ТБ подорожал с $200 до $520.

Позднее пользователь сообщил, что ценовой скачок затронул и карты памяти. В качестве примера он привел microSD SanDisk на 128 ГБ, которая накануне продавалась за $18,99, а сейчас предлагается уже по цене $66,99.

Резкий рост цен вызван кризисом на рынке памяти. Спрос со стороны сектора искусственного интеллекта привел к дефициту накопителей, оперативной памяти и видеокарт.

Оставшиеся устройства продаются с большой наценкой.