В Ереване оскверняют руины азербайджанской мечети

Автор: Лейла Таривердиева

Только на днях Никол Пашинян отчитался на саммите по свободе вероисповедания о беспримерной "толерантности" Армении, как в соцсетях появился ролик, взятый из туристического отчета о поездке в Ереван одного из российских блогеров.

Блогер и его товарищи посетили старейший район нынешнего Еревана - Тепебаши. После передачи в 1918 году города Иреван под столицу Армении Тепебаши превратился в Конд. Название "Конд" - это практически калька с исторического названия - Тепебаши, означающего "вершина холма". Район исторически располагается на возвышенности, отсюда и название.

Прогулка по Тепебаши привела блогера и его коллег к руинам мечети. После изгнания из Еревана азербайджанского населения в этом древнем районе, построенном когда-то азербайджанцами, поселились армяне. В том числе обжили они и разрушенную мечеть. За годы без истинных хозяев сооружение разрушилось почти полностью, к чему приложило усилия и местное население. В сохранившихся помещениях некий предприимчивый дяденька открыл себе ресторан, обвесил руины картинками, типа рассказывающими об истории, ну прямо по всем правилам туристического объекта. Об истории рассказывают не только картинки, но и сам дяденька.

"Гид" поводил блогеров по руинам Тепебаши, рассказал армянскую сказку об истории этого поселения и здешней мечети. Единственной правдой в его рассказе было то, что мечеть была построена пятьсот лет назад. Именно столько лет в реальности азербайджанскому городу, называемому теперь Ереваном. Тогда же не персидским, а азербайджанским ханом была построена и иреванская крепость.

Самое неприятное в этом сюжете даже не исторические инсинуации армянина и даже не хашлама и долма, которые там подают под видом "древнеармянских" блюд. Самое неприятное в сюжете то, что под сводами мечети со смаком и демонстративно распивались алкогольные напитки. Мы не ханжи, но есть такие нюансы, к которым следует относиться повнимательнее. Если бы армянин и его гости не знали, что находятся под сводами разрушенной мечети, другое дело. Но они знают и сознательно оскверняют и без того измученную чужаками святыню. Это выглядит очень неприятно, в том числе поведение и реплики самого автора ролика.

Вместо дальнейших комментариев предлагаем нашим читателям кликнуть на ссылки материалов, в которых представлена реальная история Тепебаши и его мечети.

Тепебаши - история Иревана, которую Азербайджан никому не отдаст - ФОТО

"Историческая призма": Ереван-2018. Фальшивый юбилей на крови азербайджанского народа

"Сами армяне признают, что Тепебаши - единственный исторический район в Ереване" - Youtube-канал VMedia - ВИДЕО

В Ереване стирают азербайджанскую историю - фильм-расследование от СВС - ВИДЕО

В 1988 году мечеть Тепебаши еще не была так разрушена, ее разрушили потом - Тельман Гасымов для Day.Az