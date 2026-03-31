Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

На фоне глобальных изменений в мировой экономике и логистике отношения между Азербайджаном и Китаем постепенно приобретают новый масштаб. Еще несколько лет назад двустороннее сотрудничество в первую очередь ассоциировалось с торговлей, однако сегодня оно охватывает куда более широкий круг направлений - от инвестиций и инфраструктурных проектов до энергетики и транзита.

Свежие данные по товарообороту подтверждают, что Китай остается одним из ключевых экономических партнеров Азербайджана. По итогам января-февраля текущего года объем торговых операций между двумя странами составил 779,4 миллиона долларов. При этом Китай занимает первое место среди стран, из которых Азербайджан импортирует продукцию. Объем поставок из Китая за два месяца превысил 757 миллионов долларов. Однако постепенно растет и азербайджанский экспорт в Китай. За январь-февраль этот показатель составил 21,6 миллиона долларов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Не менее важным сигналом стало увеличение взаимных инвестиций. В 2025 году объем прямых инвестиций Азербайджана в Китай составил 9,957 миллиона долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 2,8 миллиона. Китай, в свою очередь, увеличил вложения в экономику Азербайджана до 26,895 миллиона долларов. В 2024 году китайские инвестиции составляли 17,6 миллиона долларов. Это говорит о том, что сотрудничество постепенно переходит от торговли к долгосрочным инвестиционным проектам.

Одновременно обсуждается новый механизм сотрудничества - создание совместного инвестиционного фонда между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Фондом Шелкового пути Китая (Silk Road Fund). Переговоры по этому вопросу уже прошли на уровне руководства инвестиционных структур. Если фонд будет создан, он сможет финансировать конкретные проекты в сфере инфраструктуры, логистики, промышленности и энергетики. Фактически речь идет о переходе к более глубокой модели инвестиционного партнерства между двумя странами.

Также из Китая в Азербайджан вырос импорт экологичного транспорта. В 2025 году Азербайджан импортировал 123,3 тыс. автомобилей, из которых 73 678 составили гибридные и электрические машины. При этом Китай занял ключевое место среди поставщиков: 62 488 гибридных автомобилей были ввезены именно из КНР. Это подтверждает, что Китай стал основным поставщиком гибридных автомобилей в Азербайджан.

Параллельно с ростом импорта началось формирование собственного производства электрического транспорта. В Сумгайытском промышленном парке на базе Azerbaijan Energy Automotive Factory (AEAF) совместно с китайской компанией BYD была запущена сборка электробусов. Первый 12-метровый автобус, рассчитанный на 82 пассажира и способный проезжать до 350 км на одной зарядке, был представлен в 2025 году и передан компании BakuBus.

Первые машины уже были представлены и постепенно начинают выходить на маршруты в Баку. Одновременно был введен в эксплуатацию новый электробусный парк BakuBus, рассчитанный на 167 машин, что подтверждает переход от планов к реальному использованию электрического транспорта.

Таким образом, сотрудничество с Китаем уже вышло за рамки простого импорта. Если в 2024 году основным фактором был рост поставок китайских автомобилей, то в 2025 году началось локальное производство, а в 2026 году электробусы, собранные в Азербайджане, уже используются в городском транспорте. Это означает переход к более глубокой промышленной кооперации между странами и укрепление позиций Азербайджана как регионального центра экологичного транспорта.

Кроме того, транспортная логистика стала ключевой областью двустороннего сотрудничества. Средний коридор, соединяющий Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ, сегодня функционирует как полноценный международный мультимодальный маршрут.

Центральным элементом коридора является Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, способный принимать большие контейнерные грузопотоки, а затем отправлять их железнодорожными маршрутами в Грузию и Турцию. Порт активно модернизируется, его контейнерная пропускная способность позволяет обрабатывать тысячи TEU в месяц, ускоряя транзит грузов из Китая в Европу.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) соединяет железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции, обеспечивая прямую доставку грузов из Китая в Турцию и далее в ЕС. Длина линии - 829 км, маршрут активно используется контейнерными поездами, количество которых за 2025 год достигло 351 транзитного состава, что на треть больше, чем в 2024 году.

Дополнительно реализуется проект TRIPP, который предусматривает создание нового транспортного маршрута через территорию Армении. Этот проект может стать частью более широкой региональной транспортной системы и в перспективе дополнить Средний коридор, усилив транспортную связность Южного Кавказа. Реализация такого маршрута позволит расширить логистические возможности региона и повысить его значение как связующего звена между Азией и Европой.

Поэтому сегодня речь идет уже не о планах, а о постепенном формировании новой транспортной системы в регионе, в которой Азербайджан занимает одно из центральных мест. Именно поэтому транспортное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем сегодня развивается быстрее, чем несколько лет назад.

Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем постепенно расширяется и в энергетической сфере. Причем речь идет не только о традиционной энергетике, но и о зеленой энергетике. Китай сегодня является мировым лидером по производству солнечных панелей, инверторов и оборудования для ветровых электростанций. В то же время Азербайджан активно развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики и уже реализует программы строительства солнечных и ветровых электростанций. Китайские компании уже рассматриваются как потенциальные поставщики оборудования для энергетических проектов в Азербайджане.

Кроме того, обсуждается участие китайских компаний в проектах по модернизации энергетической инфраструктуры, включая электрические сети и оборудование для передачи энергии. Это означает, что сотрудничество в энергетике постепенно переходит от поставок оборудования к возможным инвестиционным проектам.

Отдельно стоит отметить и политический фактор в развитии экономических отношений между странами. Личные отношения между лидерами Азербайджана и Китая остаются одним из факторов, который ускоряет развитие сотрудничества. За последние годы контакты между двумя странами стали более регулярными, а переговоры перешли к обсуждению конкретных проектов. Именно поэтому сотрудничество между Азербайджаном и Китаем сегодня уже нельзя рассматривать только как перспективу на будущее. Оно постепенно превратилось в полноценное стратегическое партнерство, которое охватывает торговлю, инвестиции, транспорт, энергетику и инфраструктуру.

Если текущая динамика сохранится, в ближайшие годы сотрудничество между Азербайджаном и Китаем может перейти на еще более высокий уровень. Создание совместного инвестиционного фонда, развитие транспортных проектов через Каспийское море и возможное участие китайских компаний в энергетических проектах могут стать ключевыми факторами этого процесса. При этом Азербайджан постепенно превращается не только в торгового партнера Китая, но и в один из важных транзитных и инвестиционных центров на Южном Кавказе. И именно это может стать главным результатом нового этапа сотрудничества между двумя странами.