Çexiya Azərbaycana yeni nəsil hərbi təlim təyyarəsi təqdim etdi Çexiya Azərbaycana yeni hərbi təlim təyyarəsi "L-39NG"ni təklif edib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş Qəbələdə Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında söyləyib.
""Aero Vodoxodı" şirkəti köhnəlmiş "L-39" təyyarələrinə de-fakto xidmət göstərir və təmir edir. Əlbəttə, biz yeni "L-39NG" təyyarəsini Sizə təqdim edirik və onu dəyərləndirsəniz, çox şad olardıq", - deyə Babiş qeyd edib.
