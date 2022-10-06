Слушая Президента Ильхама Алиева, проникаешься уверенностью в завтрашнем дне Азербайджана

Президент Ильхам Алиев уверен, что мы сообща превратим "Хиросиму Кавказа" в самый красивый город региона. И эта уверенность передается всем.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев, участвующий в работе первого Национального градостроительного форума, проходящего в Агдаме.

Наш собеседник признался, что его поразило спокойное, уверенное выступление главы государства, который на прекрасном английском языке четко и последовательно рассказал об ужасающих последствиях армянской агрессии и оккупации наших территорий, о большой работе по восстановлению освобожденных районов.

"Слушая Президента Ильхама Алиева, проникаешься уверенностью в завтрашнем дне нашей страны. Реально, слушая его эмоционально ровный, спокойный голос, чувствуешь, что так оно все и будет. Президент уже второй день в Агдаме. Накануне он заложил фундамент жилого квартала и трех сел в Агдаме, принял участие в закладке железнодорожного вокзала и автовокзала. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что мы сообща превратим Агдам, "Хиросиму Кавказа", самый большой город в Карабахском регионе, в один из самых красивых. Наряду с местными компаниями, для этой благородной задачи привлечены и иностранные партнеры", - сказал Эльчин Алиев.

Будучи в полностью разрушенном до основания городе, отметил он, невозможно скрыть переполняющие душу эмоции, слезы, когда видишь разобранные фундаменты старых зданий и школ, разрушенную мечеть, заброшенные поля, виноградники, ржавую технику. Поэтому принято правильное решение провести открытие форума именно здесь, чтобы многочисленные иностранные участники и гости воочию увидели последствия многолетнего разрушительного присутствия оккупантов.

"Невозможно после всего увиденного оставаться равнодушным - очень сильно эмоционально воздействует увиденное на человека. А сегодняшний Агдам - в многочисленных башенных кранах и строительных вагончиках. Здесь полным ходом идет восстановление некогда красивейшего города Карабаха. Строится современной архитектуры жилой комплекс, обернута в строительные леса мечеть, прокладываются новые магистрали, строятся школы, больница, дороги. В центре города - современной архитектуры конференц-центр - украшение любого крупного города. Я был поражен - и когда же его успели возвести? Молодцы! Еще больше поражают будущие планы. Так, в своем выступлении глава государства рассказал, что до конца октября откроется международный аэропорт в Зангилане, а город Лачин будет восстановлен до конца следующего года. Как специалист, могу свидетельствовать - все это делается в рекордно короткие сроки", - сказал профессор Алиев.

Лейла Таривердиева