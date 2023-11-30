Баку примет Всемирный Урбанистический Форум

На прошедшей сегодня Кении 3-й сессии Исполнительного совета Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам было оглашено, что 13-й Всемирный Урбанистический Форум (WUF13) пройдет в Баку в 2026 году, передает Day.Az.



Согласно соответствующей резолюции ООН, принятой в 2001 году, этот Форум, проводимый раз в два года в одном из городов мира с наиболее авторитетным и масштабным участием в сфере городского планирования, является крупнейшей глобальной площадкой для изучения стремительной урбанизации и ее влияние на развитие городов.



Можно с уверенностью сказать, что Всемирный Урбанистический Форум станет одним из крупнейших мероприятий в регионе. В рамках мероприятия заинтересованные стороны как из Азербайджана, так и из зарубежных стран - государственные деятели, члены неправительственных организаций, специалисты, работающих в этой сфере, эксперты, представители частного сектора объединяться для обмена идеями и получат возможность приобрести новые знания и опыт.



Следует отметить, что в прошлом году в польском городе Катовице прошел Всемирный Урбанистический Форум (WUF11) на тему "Изменим города для лучшего будущего" с участием 17 тысяч человек. Ранее в разные годы Форум был организован в Барселоне, Рио-де-Жанейро, Ванкувере, Абу-Даби, Куала-Лумпуре и ряде других городов, привлекая на одно мероприятие до 23 тысяч участников. Следующий Форум (WUF12) пройдет в Каире, Египет, с 4 по 8 ноября 2024 года.



Проведение столь важного мероприятия в нашей столице в 2026 году является еще одним ярким примером высокой и положительной репутации на международном уровне, благодаря успешным реформам правительства Азербайджана в области урбанизации, градостроительным проектам и масштабным восстановительным работам.

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