Вашингтон может быстро отменить плату за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон мог бы при необходимости в кратчайшие сроки покончить с якобы системой получения Ираном оплаты за проход коммерческих судов через Ормузский пролив.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам предстоит узнать так это или нет <....>. Мы могли бы прикрыть это за две минуты, так быстро, что вы бы головы свернули", - заявил он 29 марта журналистам на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. Глава администрации США возвращается в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич, в котором провел выходные.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что в числе запросов Ирана в отношении США числится "новый порядок" прохождения судов через Ормузский пролив. Предполагается, что этот порядок "позволил бы Ирану получать оплату с судов", проходящих через Ормузский пролив, подобно тому, как это происходит в случае с Египтом и Суэцким каналом.