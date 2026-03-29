В Баку прошел 31-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике

С 26 по 28 марта на Национальной гимнастической арене успешно прошел 31-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соревнованиях приняли участие около 200 гимнасток, представлявших 18 клубов страны.

Помимо Баку, на первенстве были представлены Абшерон, Сумгайыт, Мингячевир, Шамаха, Загатала, Шеки и Гянджа.

В рамках чемпионата гимнастки выступали в возрастных категориях малыши, подростки и молодежь, демонстрируя программы без предмета, а также с обручем, мячом, булавами, лентой и скакалкой. Наряду с индивидуальными выступлениями были также представлены групповые упражнения в категориях малышей и подростков.

По итогам квалификационного этапа гимнастки, завоевавшие путевки в финал, поборолись в решающих выступлениях за самые высокие результаты. По итогам соревнований отличившиеся участницы были награждены и заняли места на пьедестале почета.

В течение трех дней чемпионата для зрителей также организовали различные интерактивные конкурсы. Победители получили возможность выиграть билеты на международный турнир.