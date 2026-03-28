США достигли главных военных целей в Иране

Соединённые Штаты уже достигли своих главных военных целей в Иране.

Он отметил, что Вашингтон выполнил большую часть своих военных задач в Иране.

По словам Вэнса, президент США Дональд Трамп принял решение продолжить операцию ещё некоторое время, чтобы снизить риск повторения подобных событий.

"Главная цель операций - долгосрочная нейтрализация военного потенциала Ирана", - подчеркнул вице-президент США.

Он добавил, что США не заинтересованы в длительном присутствии в Иране и планируют в ближайшее время вывести свои силы:

"Мы не заинтересованы в том, чтобы находиться в Иране через год или два. Мы выполняем свою работу, скоро уйдём оттуда, и цены на бензин снова снизятся", - отметил Вэнс.