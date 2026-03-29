https://news.day.az/world/1824720.html Иран разрешил проход этим судам через Ормузский пролив Иран разрешил 20 судам под пакистанским флагом пройти через Ормузский пролив. Как передает Day.Az, об этом написал министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар в социальной сети X. "Рад поделиться с вами прекрасной новостью: иранское правительство согласилось разрешить проход через Ормузский пролив еще 20 судам под пакистанским флагом.
Иран разрешил проход этим судам через Ормузский пролив
Иран разрешил 20 судам под пакистанским флагом пройти через Ормузский пролив.
Как передает Day.Az, об этом написал министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар в социальной сети X.
"Рад поделиться с вами прекрасной новостью: иранское правительство согласилось разрешить проход через Ормузский пролив еще 20 судам под пакистанским флагом. Теперь через пролив будут проходить два судна в день", - написал министр.
Он добавил, что это предвестник мира и будет способствовать стабильности в регионе. "Это позитивное заявление знаменует собой важный шаг на пути к миру и укрепит наши совместные усилия в этом направлении", - отметил он.
