Компания Google обновила возможности своего ИИ

Компания Google представила новые инструменты для своего ИИ-ассистента Gemini, позволяющие переносить данные и историю переписки из других чат-ботов, включая ChatGPT и Claude. Обновление призвано упростить переход пользователей между сервисами.

Функция включает "инструменты переключения", с помощью которых можно импортировать "память" - персональные данные, предпочтения и контекст общения - а также полные архивы диалогов. Это избавляет пользователей от необходимости заново "обучать" ассистента.

Для переноса персональных данных Gemini предлагает специальный запрос, который вводится в текущий чат-бот, после чего полученный ответ копируется обратно в систему Google. Таким образом сервис получает ключевую информацию о пользователе, включая интересы и личные данные, и может быстрее адаптироваться.

Историю переписки можно загрузить в виде ZIP-архива, что поддерживается большинством популярных ИИ-сервисов. После импорта пользователи получают доступ к прошлым диалогам, могут продолжить общение с того же места и искать информацию внутри старых чатов.

Обновление представлено на фоне усиливающейся конкуренции на рынке ИИ-ассистентов. По данным OpenAI, ChatGPT уже имеет 900 млн активных пользователей в неделю, тогда как Gemini ранее сообщал о более чем 750 млн активных пользователей в месяц. Новый функционал призван укрепить позиции Google на этом рынке.