Полиция помогает водителям и пешеходам в условиях ливней

Полиция Азербайджана перешла на усиленный режим из-за проливных дождей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в условиях продолжающейся дождливой погоды в Баку, Сумгайыте и других регионах сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.

Отмечается, что полицейские наряды, задействованные на улицах и проспектах, обеспечивают безопасность граждан, регулируют движение и оказывают помощь нуждающимся.

В МВД подчеркнули, что для устранения последствий непогоды и оперативного реагирования на обращения граждан принимаются необходимые меры.

За одни сутки в службу "102" поступило 763 обращения, которые были направлены по соответствующим направлениям. Из них 475 переданы в Государственную дорожную полицию, 214 - сотрудникам патрульно-постовой службы и Полка быстрого реагирования территориальных органов полиции, еще 74 - другим службам, что позволило обеспечить необходимую помощь гражданам.