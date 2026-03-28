США впервые продадут F-35 Саудовской Аравии

США впервые согласились продать Саудовской Аравии истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами.

По его словам, Вашингтон признал Саудовскую Аравию ключевым союзником вне НАТО и в рамках этого согласился на поставку вооружений.

"Впервые мы договорились о продаже истребителей F-35 Саудовской Аравии. Эти самолеты чрезвычайно мощные, и мы продаем их в очень ограниченном количестве", - отметил Трамп.