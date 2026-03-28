Ракетный удар по столице ОАЭ, есть пострадавшие
В результате ракетного удара Ирана по промышленной зоне Халифа в Абу-Даби пострадали как минимум пять человек.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Al Hadath".
Сообщается, что ранения были получены из-за падения обломков ракеты.
Подробности происшествия на данный момент не уточняются.
