В результате ракетного удара Ирана по промышленной зоне Халифа в Абу-Даби пострадали как минимум пять человек.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Al Hadath".

Сообщается, что ранения были получены из-за падения обломков ракеты.

Подробности происшествия на данный момент не уточняются.