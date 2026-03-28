Ирак и США создали совместный комитет для предотвращения атак

Между Ираком и США создан высокоуровневый совместный координационный комитет для предотвращения террористических атак.

Как передает Day.Az со ссылкой на Иракское информационное агентство, на первом заседании в рамках стратегического партнерства стороны договорились об усилении сотрудничества в сфере безопасности.

Основная цель комитета - предотвращение террористических атак и недопущение использования территории Ирака для нападений на страну, ее силы безопасности и стратегические объекты. Кроме того, приоритетом является предотвращение угроз в отношении США, международной коалиции и дипломатических миссий.

В заявлении также отмечается, что обе стороны намерены продолжать достигнутые успехи в борьбе с ИГИЛ.