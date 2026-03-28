Власти Ирана призывают детей на военную службу

В Иране произошли изменения в правилах военной службы: минимальный возраст для призыва снижен до 12 лет.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает телеканал Al Arabiya в соцсети Х.

Надали призвал подростков в возрасте 12 и 13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

Согласно сведениям телеканала, дети в возрасте от 12 лет будут привлекаться к выполнению различных задач, включая ведение разведки, участие в оперативном патрулировании, работу на контрольно-пропускных пунктах "Басидж", приготовление пищи для военнослужащих, уход за ранеными солдатами и другие виды вспомогательной деятельности. Данная программа призыва школьников получила название "Для иранцев".

Al Arabiya особо отмечает, что подобное решение иранских властей идет вразрез с международными обязательствами Ирана, запрещающими использование детей в военных действиях.