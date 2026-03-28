В Азербайджанской баскетбольной лиге стартует последний тур

В Азербайджанской баскетбольной лиге стартует заключительный, 20-й тур регулярного сезона.

сегодня на площадку выйдут команды группы B.

Первый матч пройдет в 15:00 в Олимпийском комплексе Губы, где "Губа" встретится с "Нахчываном".

Оставшиеся игры состоятся в Спортивном центре "Серхедчи". В 17:00 "Орду" сыграет с "Лянкяраном", а в 20:00 "Серхедчи" примет "Сумгайыт".

Отметим, что после 19 туров в группе B лидирует "Орду" (36 очков). "Нахчыван" с 34 очками занимает второе место, далее следуют "Серхедчи" (26), "Сумгайыт" (26), "Губа" (26) и "Лянкяран" (23).