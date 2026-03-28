Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,99 доллара США, или 2,5% и составила 124,24 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 3,03 доллара США, или 2,7%, и составила 117,44 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS увеличилась на 3,94 доллара США, или 4,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 92,11 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 3,02 доллара США, или 2,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 120,51 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.