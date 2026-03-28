Брат короля Британии переехал после скандала с файлами Эпштейна

Брат короля Великобритании принц Эндрю переехал в новый дом после скандала с файлами Джеффри Эпштейна.

Переезд он совершил вместе с неизвестной женщиной. Будущие соседи Эндрю Маунтбеттен-Виндзор , сына королевы Елизаветы II, смогли увидеть лишь часть ее лица, однако это точно не его бывшая жена Сара Фергюсон. Источники отмечают, что на территории особняка уже находятся более сотни коробок с вещами, помеченными как "Его Королевское Высочество".

Ранее, 19 февраля, Daily Mail сообщало, что британская полиция арестовала Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в связи с расследованием его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Сообщалось, что принца задержали в день его рождения по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.