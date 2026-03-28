В результате удара Ирана по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии получили ранения 12 американских военных.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.

По данным источников агентства, двое из них получили тяжелые травмы. Как уточняется, с начала военной операции США и Израиля против Ирана более 300 американских военнослужащих были ранены, 13 - погибли.

По информации The Wall Street Journal, при атаке Ирана на базу с использованием ракет и беспилотников были повреждены несколько самолетов-заправщиков.