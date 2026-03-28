https://news.day.az/world/1824581.html Удар Ирана по саудовской базе: 12 раненых военных США В результате ракетного удара и атаки беспилотников Ирана по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии получили ранения 10 военнослужащих США. Об этом передает Day.Az со ссылкой на CBS News. Согласно информации, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое, еще восьми - как тяжелое.
Удар Ирана по саудовской базе: 12 раненых военных США
В результате удара Ирана по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии получили ранения 12 американских военных.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.
По данным источников агентства, двое из них получили тяжелые травмы. Как уточняется, с начала военной операции США и Израиля против Ирана более 300 американских военнослужащих были ранены, 13 - погибли.
По информации The Wall Street Journal, при атаке Ирана на базу с использованием ракет и беспилотников были повреждены несколько самолетов-заправщиков.
