В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Сарике Андреасяне.

Буквально на днях "великий визионер" Сарик Андреасян, этот непревзойденный алхимик, способный превратить "Евгения Онегина" в армянскую свадьбу с обязательным тамадой в роли Ленского и шашлыком вместо дуэли, наконец-то сорвал настоящий джекпот. Защищая "честь и достоинство", он отсудил у Николая Картозии, гендиректора "Пятницы!", аж целый ОДИН рубль.

Суд, видимо, с трудом сдерживая скептическую усмешку при виде столь трепетной творческой натуры, постановил: да, Картозия жестоко ранил хрустальное эго мастера. И вот - торжество справедливости! Один рубль официально признан эквивалентом моральных страданий человека, который снимает кино так, будто продюсеры держали его в заложниках в подвалах 90-х.

Но Картозия не стал рыдать в подушку и бежать к психологу. Он выдал просто ювелирную контратаку в своем Telegram-канале:

"На рубль он может снять какой-нибудь новый фильм. Поэтому я точно подаю апелляцию. Чем больше времени Сарик проведет в суде, тем меньше - на съемочной площадке".

Это не просто остроумие - это акт высшего гуманизма по отношению ко всей русской культуре. Пока Андреасян бегает по инстанциям, доказывая, что его нежная попа не переносит даже легкого сквозняка критики, классика может хотя бы пару месяцев подышать свободно.

Каждый час, потраченный режиссером в судейских коридорах, - это спасенное время для Пушкина, которого еще не успели обклеить золотой фольгой и начинить попсой под соусом "нового прочтения".

Конечно, на рубль сегодня не купишь и коробка спичек. Но для Сарика это, судя по всему, полноценный производственный бюджет. Вдруг в условиях тотальной экономии у него проснется намек на талант? Ведь когда нет денег на сусальное золото и обязательный колорит в каждой сцене, приходится... о ужас... заниматься искусством. Хотя кого мы обманываем?

Скорее всего, он просто снимет "Онегина-2: Возвращение тамады" на телефон оператора, который раньше работал на свадьбах в Ереване, а потом скажет, что это был смелый художественный прием.

А пока поаплодируем Картозии. Человек защитил не только свободу слова, но и зрителей - от очередного "шедевра", который мог осквернить экраны уже этой осенью.

Один рубль. Один великий рубль. Самая дорогая отсрочка в истории российского кино.