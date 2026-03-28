В Баку количество осадков превысило месячную норму на 247%

В Баку количество выпавших осадков составило 247% месячной нормы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Служба гидрометеорологии Азербайджана.

По данным на 22:00 27 марта, в столице и на Абшеронском полуострове продолжаются интенсивные осадки.

Сообщается, что зафиксировано 58 мм осадков.

Ожидается, что 28 марта дождливая погода сохранится, а в некоторых районах осадки будут интенсивными.

Кроме того, из-за сильных дождей ожидается продолжение подтоплений в отдельных местах.

Согласно прогнозу, начиная с дневных часов 29 марта, дождь постепенно прекратится.