Лавров и Арагчи обсудили Ближний Восток
Министры иностранных дел России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Арагчи, провели телефонный разговор.
Как сообщает Day.Az, стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке политическими и дипломатическими средствами.
Министры подчеркнули, что процесс урегулирования должен основываться на международном праве и учитывать законные интересы стран региона, включая государства-члены Совета сотрудничества стран Персидского залива.
Лавров также проинформировал своего иранского коллегу о направлении новой гуманитарной помощи в Иран.
