МАГАТЭ сообщило об отсутствии радиационной угрозы после ударов по заводу в Иране

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об ударах по заводу по производству тяжелой воды в Хондабе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации агентства в соцсети Х.

"МАГАТЭ было проинформировано Ираном о том, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе также подвергся удару сегодня. Риска радиации не наблюдается, поскольку объект не содержит заявленного ядерного материала", - говорится в сообщении.

Отдельно в МАГАТЭ отметили, что Иран также сообщил сегодня об ударе по промышленному объекту - металлургическому заводу Khuzestan Steel Production Factory, который использует герметичные радиоактивные источники Co-60 и Cs-137 для измерений, при этом радиоактивных выбросов за пределы объекта зафиксировано не было.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.