В Баку прошла церемония награждения, приуроченная к Международному дню театра

В Международный день театра состоялось торжественное мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана совместно с Союзом театральных деятелей Азербайджана (СТДА).

В мероприятии приняли участие известные деятели искусства, представители интеллигенции и средств массовой информации. С приветственным словом выступил председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист, лауреат Государственной премии Гаджи Исмайлов. Он поздравил присутствующих с профессиональным праздником, подчеркнул значение театрального искусства и рассказал о международных связях СТДА.

Также выступили народный артист, профессор Ильхам Намиг Кямал, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Марьям Ализаде, заслуженный артист, профессор Азад Шукюров и другие. В своих выступлениях они затронули историю Международного дня театра, а также отметили достижения азербайджанского театрального искусства.

Между выступлениями были продемонстрированы видеоматериалы, отражающие историю театра и международную деятельность СТДА.

По завершении официальной части состоялась церемония награждения: деятелям театра, внесшим значительный вклад в развитие этой сферы, были вручены медаль "Teatr fədaisi", премия "Qızılgül" и почётные грамоты Союза.