https://news.day.az/sport/1824661.html В Баку пройдет международный турнир по каратэ В Баку с 10 по 12 апреля пройдет международный турнир по каратэ Grand Prix в Спортивном центре "Серхедчи". Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, в соревнованиях примут участие как азербайджанские спортсмены, так и гости из других стран.
В Баку пройдет международный турнир по каратэ
В Баку с 10 по 12 апреля пройдет международный турнир по каратэ Grand Prix в Спортивном центре "Серхедчи".
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, в соревнованиях примут участие как азербайджанские спортсмены, так и гости из других стран.
Участники выйдут на татами, чтобы продемонстрировать мастерство и побороться за медали.
Турнир завершится 12 апреля.
