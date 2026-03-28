В Баку пройдет международный турнир по каратэ

В Баку с 10 по 12 апреля пройдет международный турнир по каратэ Grand Prix в Спортивном центре "Серхедчи".

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, в соревнованиях примут участие как азербайджанские спортсмены, так и гости из других стран.

Участники выйдут на татами, чтобы продемонстрировать мастерство и побороться за медали.

Турнир завершится 12 апреля.