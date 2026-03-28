Премьер-министр ТРСК совершит визит в Азербайджан

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель примет участие во втором заседании глав правительств и вице-президентов Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится в Баку.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в представительстве Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане.

Отметим, что 1-2 апреля в Баку пройдет 2-е заседание глав правительств и вице-президентов стран-членов Организации тюркских государств.